Зампредседателя суда и трое судей подали в отставку в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области на заседании 29 июля рассмотрит вопросы о прекращении полномочий четырех судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Информация появилась на сайте ККС. В частности, в отставку с 5 октября 2026 года планирует уйти заместитель председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нина Исакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также рассмотрят вопросы об отставках:

судьи Железнодорожного суда Воронежа Валерия Александрова — с 5 октября;

судьи Коминтерновского районного суда Воронежа Натальи Берлевой — с 1 октября;

мирового судьи участка №1 в Левобережном судебном районе Александра Барсукова — с 8 августа.

В повестку заседания также включены вопросы по рассмотрению заявлений о прекращении отставок мирового судьи участка №2 в Калачеевском судебном районе Елены Антименко и мирового судьи участка №1 в Новохоперском судебном районе Елены Рясковой.

К дисциплинарной ответственности могут привлечь судью Богучарского районного суда Марину Крамареву и судью Коминтерновского районного суда Воронежа Нила Журавлева.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что бывший заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский хочет прекратить свою отставку для предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима с «отставным» статусом.

Денис Данилов