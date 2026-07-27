Воспитательницу, обвиняемую в гибели ребенка в садике в Лесном, будут судить

В ЗАТО Лесной отправили под суд воспитательницу, которая обвиняется в гибели мальчика во время тихого часа в детском саду, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ее будут судить по ч. 2 ст. 238 УК РФ за действия, повлекшие смерть ребенка по неосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Следствие установило, что днем 7 мая 2025 года воспитательница уложила мальчика спать. Когда она убедилась, что он уснул, то занялась уборкой в помещении спальной комнаты, а затем отошла поесть и помыть игрушки — воспитанник остался без присмотра. После возвращения в спальную комнату обвиняемая обнаружила ребенка с явными признаками механической асфиксии. Первая помощь, оказанная воспитательницей, была проведена ненадлежащим образом: дыхательные пути не были освобождены. В скором времени он умер.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели очные ставки и экспертизы, изучили документы.

Семья мальчика считает, что за ребенком, захлебнувшимся рвотными массами, недосмотрела воспитательница. О ходе уголовного дела доложили главе СКР Александру Бастрыкину.

Ирина Пичурина