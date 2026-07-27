На Эльбрусе нашли тела всех пропавших на прошлой неделе иностранных альпинистов

Спасатели нашли тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на Эльбрусе. Их готовят к спуску, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

«Место нахождения тел известно. Ребята их обнаружили. Сейчас готовят к спуску. Предположительно, это боснийские альпинисты»,— заявил ТАСС руководитель отряда Абдуллах Гулиев.

Группа из семи иностранцев 24 июля отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода ухудшилась, и иностранцы сбились с маршрута. Пятеро погибли, тела двоих уже эвакуировали. СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку.