Севастополь после блэкаута запитали по временной схеме

В Севастополе восстановили электроснабжение большинству абонентов после ночного сбоя на электросетях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме, — написал чиновник в Telegram. — Десятки людей трудились всю эту ночь».

Он отметил, что «дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется», поэтому ограничения в подаче электричества сохраняются.

«Крымэнерго» ранее сообщил, что после новых атак ВСУ остаются обесточенными в том числе населенные пункты юга полуострова.