Супертелескоп для наблюдения за прошлым

Директор лаборатории световых исследований Национального лампового завода компании General Electric Мэтью Лукиш опубликовал в журнале Scientific American неожиданную статью. Он выдвинул идею на грани науки и фантастики — супертелескоп, с помощью которого можно было бы наблюдать за событиями прошлых веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Усовершенствование оптических приборов дает возможность заглянуть вдаль на все большие расстояния в космическом пространстве. Невооруженным глазом с одной точки обзора можно увидеть лишь около 3000 звезд. Галилео Галилей со своим небольшим телескопом, имевшим объектив диаметром два с четвертью дюйма (5,7 см), мог увидеть в 100 раз больше звезд. Современные большие телескопы увеличили количество видимых звезд в 100 тыс. раз.

«Но зачем довольствоваться лишь наблюдением небесных тел и их деталей?» — спрашивает Мэтью Лукиш.— Почему бы не представить себе супертелескоп, который позволил бы нам увидеть историю Земли в прошлом на любой желаемой странице; телескоп, который подарил бы нам кинематографическое полотно веков? Такой супертелескоп представляется возможным и даже вероятным».

В наше время телескопы используют для увеличения изображения исключительно оптические методы. Но метод электрического увеличения имеет почти бесконечные возможности. Радио, известное большинству из нас, является доказательством этого. Тогда почему бы не представить, что когда-нибудь телескоп получит значительно увеличенную мощность за счет использования электрического увеличения? Безусловно, это правдоподобно и, возможно, осуществимо.

Имея такой инструмент, можно будет выяснить природу так называемых каналов на Марсе и исследовать отдаленные регионы других галактик.

Но сравнимо ли это с возможностью увидеть прошлое человечества как в кино?

Посмотрим, как это можно осуществить.

Имея супертелескоп с огромной увеличительной способностью, мы просто используем конечность скорости света. Свету требуется восемь минут, чтобы дойти от Солнца до нас. Другими словами, мы видим события на Солнце через восемь минут после того, как они произошли.

Если бы мы нашли на небесных телах вблизи Земли крошечное зеркало — грань кристалла или плоскую поверхность расплавленного материала,— мы могли бы увидеть себя в этом зеркале, если бы оно было правильно ориентировано (и если бы мы подождали достаточно долго). С помощью других крошечных зеркал, ориентированных под немного другими углами, мы могли бы увидеть другие части Земли. Если бы мы наблюдали за зеркальной поверхностью Полярной звезды или за телом, находящимся на похожем расстоянии, мы бы увидели события, которые действительно произошли там 75 лет назад, потому что свету требуется 75 лет, чтобы достичь нас с такого расстояния.

Звезда Ригель находится на расстоянии 466 световых лет. Если бы мы могли расположиться на этой звезде с нашим супертелескопом, нам пришлось бы ждать 33 года, прежде чем мы увидели бы корабли Колумба, приближающиеся к берегам нашей страны. А в зеркале, расположенном в Магеллановом Облаке, мы могли бы увидеть эпоху каменного века.

Все это кажется возможным, если не учитывать неблагоприятные атмосферные условия. Но с точки зрения электрического увеличения создание супертелескопа представляется вполне реальной научной возможностью. И тогда будущие поколения людей смогут увидеть прошлое своими глазами и тайны бесчисленных столетий неписаной истории, пока еще скрытые от человеческого взгляда, будут раскрыты.

О супертелескопе, смотрящем в прошлое, писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев