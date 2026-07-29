Песочный пылесос

Студенческий стартап Salacia Robotics представил прототип автономного робота для очистки песчаных пляжей. Устройство просеивает песок на глубину до 15 см, собирает мусор в контейнер с датчиками заполнения и объезжает препятствия с помощью компьютерного зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА Фото: Пресс-служба РТУ МИРЭА

Разработка ведется на базе РТУ МИРЭА при поддержке программы «Стартап как диплом». Проект уже получил признание на одноименном конкурсе 2026 года, включая победы в номинациях от «Ростеха» и Академии инноваторов. В планах команды — доработка навигационной системы, создание зарядной станции и проведение оплачиваемых пилотов с отелями в Краснодарском крае. О том, как устроен механизм просеивания, почему компьютерное зрение не распознает каждый окурок по отдельности и как университет помогает студентам запускать бизнес, «Ъ-Науке» рассказал основатель проекта Александр Рыбко, студент РТУ МИРЭА.

— Почему выбрана глубина просеивания 15 см и как решается проблема забивания песком гусеничного механизма?

— По результатам анализа существующей пляжеуборочной техники мы выбрали глубину 15 см как отраслевой ориентир. Это компромисс между качеством очистки и производительностью: робот должен извлекать не только поверхностный мусор, но и предметы, частично погруженные в песок, при этом не перемещая избыточный объем грунта и не создавая чрезмерную нагрузку на просеивающий механизм.

Сами гусеницы рассчитаны на постоянный контакт с песком. Наиболее уязвимы не гусеничные ленты, а элементы привода, подшипниковые узлы и электроника. Поэтому механизмы, чувствительные к попаданию песка, конструктивно экранируются. Окончательная эффективность такой защиты должна быть подтверждена длительными испытаниями непосредственно на пляжах.

— Какие физические принципы заложены в механизм просеивания и как рассчитывается оптимальная частота?

— В основе работы лежит гранулометрическое разделение — разделение материалов по размеру частиц. Песок вместе с мусором попадает на сито, совершающее возвратно-поступательные движения. Под действием силы тяжести и инерционных сил частицы песка проходят через ячейки, а более крупные предметы остаются на поверхности сита и направляются в контейнер.

Единой оптимальной частоты для всех пляжей не существует. Она зависит от размера и формы песчинок, влажности и плотности песка, размера ячеек сита, амплитуды движения, скорости подачи материала и состава мусора. Расчет позволяет определить исходный рабочий диапазон, но окончательный режим подбирается экспериментально для конкретных условий. Поэтому конструкция предусматривает возможность регулирования частоты.

— Как компьютерное зрение отличает окурки от камней и ракушек?

— Наш робот не относится к системам, которые сначала распознают отдельный предмет, а затем принимают решение о его захвате. Он непрерывно просеивает полосу песка перед собой. Поэтому компьютерное зрение не должно отдельно распознавать каждый окурок или отличать его от ракушки, чтобы запустить уборку.

Такой подход выбран сознательно: селективный поиск небольших предметов может существенно замедлить работу, а

частично скрытый песком мусор камера может вообще не увидеть. Приоритет системы — последовательно обработать всю заданную площадь. Компьютерное зрение в первую очередь используется для навигации, обнаружения препятствий и обеспечения безопасности людей и животных, а не для предварительной классификации каждого предмета на сите.

— Какие алгоритмы машинного обучения используются и как обучалась нейросеть?

— Для первичных испытаний мы использовали готовую предобученную модель семейства YOLO11. Самостоятельно обучать нейросеть или формировать собственный датасет на этом этапе мы не стали: главной задачей было проверить применимость технологии для навигации и обнаружения объектов в условиях работы мобильного робота.

Во время первых полевых пилотов мы планируем собирать данные непосредственно с камер робота. В датасет войдут изображения людей, животных и препятствий, полученные на реальных пляжах при разном освещении, погоде и состоянии песка. После разметки этих данных предобученная модель будет дообучена под конкретные задачи и условия эксплуатации нашего робота.

— Робот объезжает только статичные препятствия или способен предсказывать движение детей и животных?

— На текущем этапе система работает прежде всего со статичными препятствиями. Функция прогнозирования траекторий быстро движущихся детей или животных пока в разработке.

Безопасность обеспечивается консервативным способом: вокруг робота формируется защитная зона. Если в нее попадает человек или животное, робот останавливает движение и работу уборочного механизма.

— Как система различает день и ночь и как погода влияет на компьютерное зрение?

— Внешняя система наблюдения робота включает камеры, рассчитанные в том числе на работу ночью. Поэтому смена дня и ночи учитывается уже на уровне сенсорного оборудования, а программная система обрабатывает изображения, получаемые в разных условиях освещения.

Объективы имеют гидрофобное покрытие, которое уменьшает задерживание капель воды на поверхности оптики. Обычные изменения освещенности, в том числе тени от облаков, не должны препятствовать обнаружению людей.

Однако гидрофобное покрытие не делает камеры полностью независимыми от погоды: сильный дождь и туман объективно снижают контрастность изображения и дальность надежного распознавания. Количественно оценить это влияние можно только по результатам полевых испытаний. До их проведения мы не хотим называть неподтвержденные проценты точности.

— Что происходит при переполнении контейнера?

— Заполнение контейнера контролируется отдельным датчиком. При достижении установленного уровня робот прекращает выполнение текущей уборочной операции, переходит в сервисный режим и направляется к станции выгрузки. Продолжать сбор с переполненным контейнером нецелесообразно, поскольку это может привести к выпадению уже собранного мусора и дополнительной нагрузке на механизм.

— Как решается вопрос с зарядкой на больших пляжах и защитой электроники?

— Для больших территорий предусмотрена масштабируемая схема: пляж делится на отдельные рабочие зоны, в которых параллельно действуют несколько роботов. Это позволяет не заставлять одну машину проходить весь пляж и каждый раз преодолевать большое расстояние до сервисной станции. Количество роботов и расположение зарядных станций определяются площадью, конфигурацией пляжа и требуемой производительностью.

Электроника размещается в специальных защищенных корпусах, изолирующих ее от песка, влаги и солевой среды. Для поддержания допустимой температуры предусмотрена отдельная система охлаждения. Конкретный класс влагозащиты и предельный температурный диапазон можно будет заявлять только после соответствующих испытаний и — при необходимости— сертификации.

— Почему пилоты планируются в Москве и Подмосковье, а не сразу в Краснодарском крае, где условия принципиально иные?

— Есть несколько технических гипотез, которые мы можем подтвердить или опровергнуть, не вывозя робота далеко от места сборки. Все влияющие на эксперименты условия в Москве и Московской области такие же, как в более южных регионах. Логистика до Краснодарского края на текущем этапе развития проекта будет очень дорогой.

— Как программа «Стартап как диплом» распределяет статус проекта? Защищает ли его вся команда или только основатель?

— В рамках программы «Стартап как диплом» проект защищает вся команда, каждому выпускающемуся специалисту необходимо подтвердить полученные им в университете компетенции, поэтому каждый защищает свою часть проделанной работы. В конкурсе «Стартап как диплом» также участвует вся команда, но на сцене проект питчит основатель.

Пресс-служба РТУ МИРЭА