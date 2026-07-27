Россия возобновила финансирование Российско-таджикского университета в Душанбе
Россия снова начала выделять средства на деятельность Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ). Об этом на пресс-конференции рассказал ректор вуза Алексей Золотухин.
«На днях мы получили перевод денежных средств, и бюджет университета утвержден, и больше никаких проблем нет. Весь кадровый персонал, а также студенческий состав будет обеспечен в дальнейшем заработными платами и стипендиальным обеспечением»,— уточнил ректор (цитата по ТАСС).
Россия приостановила финансирование РТСУ в ноябре 2025 года, когда ректором был назначен Илхомуддин Иброхимзода. Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский утверждал, что таджикистанские власти нарушили межправсоглашение двух стран. В июле 2026-го президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил новым ректором РТСУ Алексея Золотухина. До этого назначения он занимал пост первого проректора по науке и инновациям университета. Господин Иброхимзода назначен замминистра образования и науки Таджикистана.
В Таджикистане открыты филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Национального исследовательского университета МЭИ, а также работает Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ) в Душанбе. В общей сложности в них обучается около 8 тыс. студентов.
Возобновление финансирования Российско-таджикского (Славянского) университета (РТСУ) происходит на фоне расширения российского влияния в образовательной сфере Таджикистана. Университет был основан в 1996 году в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Таджикистаном 1993 года и имеет статус государственного в обеих странах, обучая около 4 тыс. студентов по состоянию на 2023 год. Москва активно увеличивает квоты для граждан Таджикистана, обучающихся в российских вузах, и на 2025/2026 академический год квота составила 1000 человек.
Помимо РТСУ, в Таджикистане функционируют филиалы других российских университетов, таких как МГУ, МИСиС и МЭИ. Также, начиная с 2019 года, Россия активно строит в республике русскоязычные общеобразовательные учреждения с обучением по российским стандартам, выделив на эти цели значительные средства. Например, в 2021 году правительство России направило на строительство русскоязычных школ $150 млн, а в 2022 году дополнительно выделено до 5,74 млрд рублей. Эти школы рассчитаны каждая на 1,2 тыс. детей и преподают исключительно на русском языке.