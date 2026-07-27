В Британии после выхода «Одиссеи» интернет-запросы об изучении греческого выросли на 550%

Британские пользователи на 550% чаще стали запрашивать «изучение греческого языка» в Google после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом написала The Times со ссылкой на подсчеты платформы по изучению языков Preply. Число поисковых запросов такого рода тем самым достигло примерно 6 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма Кристофера Нолана «Одиссея»

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма Кристофера Нолана «Одиссея»

Фото: Universal Pictures

Эксперт по языковым трендам Preply Мадлен Энос отметила, что фильмы могут способствовать интересу к языкам, так как они создают эмоциональную связь с рассказанной там историей. «Вне зависимости от того, интересуется ли человек языком Гомера или современным греческим, эта изначальная вспышка интереса может вести к более глубокому пониманию языкового и культурного наследия Греции»,— заявила она.

The Times также пишет, что продажи «Одиссеи» Гомера в книжных магазинах в текущем году выросли на 70%, до 40 тыс. В течение недели перед выходом фильма было продано почти 5 тыс. книг.

«Одиссея» собрала около $264 млн за первые выходные показа, в том числе более $17 млн в Великобритании.

Яна Рождественская