В Британии после выхода «Одиссеи» интернет-запросы об изучении греческого выросли на 550%
Британские пользователи на 550% чаще стали запрашивать «изучение греческого языка» в Google после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом написала The Times со ссылкой на подсчеты платформы по изучению языков Preply. Число поисковых запросов такого рода тем самым достигло примерно 6 тыс.
Кадр из фильма Кристофера Нолана «Одиссея»
Фото: Universal Pictures
Эксперт по языковым трендам Preply Мадлен Энос отметила, что фильмы могут способствовать интересу к языкам, так как они создают эмоциональную связь с рассказанной там историей. «Вне зависимости от того, интересуется ли человек языком Гомера или современным греческим, эта изначальная вспышка интереса может вести к более глубокому пониманию языкового и культурного наследия Греции»,— заявила она.
The Times также пишет, что продажи «Одиссеи» Гомера в книжных магазинах в текущем году выросли на 70%, до 40 тыс. В течение недели перед выходом фильма было продано почти 5 тыс. книг.
«Одиссея» собрала около $264 млн за первые выходные показа, в том числе более $17 млн в Великобритании.
Интерес к изучению иностранных языков может быть вызван различными факторами, включая культурное наследие, как в случае с греческим языком после выхода фильма, или экономические и геополитические изменения. Например, маркетплейс услуг «Профи» ранее отмечал значительный рост интереса к изучению таких языков, как сербский, грузинский, иврит, армянский и турецкий, особенно в периоды массовой релокации россиян.
Повышенный интерес к отдельным языкам, таким как китайский, также объясняется ростом экономического и политического влияния страны, а также широким знакомством мира с её культурой, включая кинематограф и музыку. Помимо этого, фильмы и сериалы не только могут стимулировать интерес к языкам, но и способствуют привлечению туристов в регионы, а также обогащают эмоциональный мир человека.