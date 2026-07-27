Проект реконструкции тамбовской филармонии прошел госэкспертизу

Скорректированный проект реконструкции здания «Концертный зал» в Тамбове (ул. Державинская, 5) 22 июля получил положительное заключение государственной экспертизы. Разрабатывало его московское ООО «Жилстройпроект», с которым заключили контракт ценой 71,8 млн руб. Информация была опубликована в едином госреестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Коррективы вносились в документацию, разработанную санкт-петербургским ООО «Театрпроект». Техническим заказчиком реконструкции выступает областное государственное бюджетное учреждение «Единая служба заказчика», застройщиком — региональное министерство градостроительства и архитектуры.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ООО «Жилстройпроект» получило подряд на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации осенью прошлого года. На торгах компания снизила начальную цену с 72 млн руб. В конкурсе участвовали еще две фирмы. Условия соглашения предполагают, что работы требуется закончить до 30 ноября 2026 года (включая прохождение госэкспертизы), таким образом, этот этап завершен досрочно.

Реконструкция филармонии в Тамбове идет с 2012 года. В 2023-м контракт на завершение работ получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023 года, но сроки сдвинулись на лето 2024-го, а подрядчик попал под наблюдение — первую ступень банкротства. В марте 2025-го следственный комитет после обращения Евгения Первышова возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции здания.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «"ЦХД Инжиниринг" не попал в ноты».

Денис Данилов