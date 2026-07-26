На бразильских выборах сын пойдет за отца

Либеральная партия 25 июля выдвинула 45-летнего сенатора Флавиу Болсонару кандидатом в президенты Бразилии. Его отцу крайне правому экс-президенту Жаиру Болсонару путь на выборы, которые состоятся 4 октября, закрыт: он отбывает 27-летний срок за попытку госпереворота и лишен права избираться. Соперником Болсонару-младшего будет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. К выборам в крупнейшей стране Латинской Америки, входящей в БРИКС, приковано особое внимание, так как речь идет о принципиальном идеологическом противостоянии. Неслучайно поддержать Болсонару-младшего в Сан-Паулу лично приехал один из лидеров латиноамериканских правых — президент Аргентины Хавьер Милей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флавиу Болсонару

Фото: Ettore Chiereguini / AP Флавиу Болсонару

Фото: Ettore Chiereguini / AP

Выдвижение Флавиу Болсонару стало финалом продолжавшегося несколько месяцев торга в правом лагере, где на роль кандидата прочили то бывшую первую леди Мишель Болсонару, то губернатора Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. Сам лидер правых консерваторов экс-президент Жаир Болсонару участвовать в выборах не может, так как находится под арестом.

В сентябре 2025 года суд признал Болсонару-старшего виновным по пяти пунктам, среди которых попытка государственного переворота и насильственная отмена демократического правопорядка.

Речь шла о событиях после выборов 2022 года, когда Болсонару проиграл левому политику Луису Инасиу Луле да Силве. 8 января 2023 года сторонники правого кандидата пошли на штурм зданий Конгресса, Верховного суда и президентского дворца. Позднее суд счел доказанной информацию о том, что Болсонару был причастен к планам переворота для сохранения своей власти. В ноябре 2025 года Верховный суд отклонил окончательные апелляции. Болсонару начал отбывать наказание (27 лет и 3 месяца под стражей). В марте 2026-го он был переведен под домашний арест по состоянию здоровья.

То, что впереди не рядовые выборы, а принципиальное противостояние с далеко идущими последствиями, говорит уже сейчас заметное внимание к происходящему за пределами Бразилии. Так, по приглашению Флавиу Болсонару в Сан-Паулу приехал президент Аргентины Хавьер Милей. Он также собирался заехать в Бразилиа — к отцу кандидата, но бразильский суд такую встречу не разрешил.

Еще в конце июня аргентинский лидер опубликовал фото с Болсонару-младшим и подписью «Синяя волна идет в Бразилию» — так латиноамериканские правые обозначают свои победы, коих в последнее время было немало. Милей уже анонсировал поездки на инаугурации новоизбранных правых президентов — Кейко Фухимори в Перу (28 июля) и Абелардо де ла Эсприэльи в Колумбии (7 августа).

Симпатии Вашингтона также очевидны: Болсонару-старший много лет был идеологически близок с Дональдом Трампом, а вот отношения с Лулой да Силвой у главы Белого дома, мягко говоря, не клеятся. Последнее обострение произошло в середине июля, когда Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта. «Не должно быть сомнений в причинах: президент Лула и его правительство вели (торговые.— “Ъ”) переговоры с США недобросовестно»,— пояснял глава Госдепартамента Марко Рубио. 22 июля пошлины вступили в силу. Правительство Бразилии «решительно отвергло» решение США и пообещало задействовать механизмы ВТО.

В то время как болсонаристы и Либеральная партия консолидировались вокруг Флавиу Болсонару, левый фланг уже выстроился вокруг Лулы да Силвы.

Еще в октябре 2025 года президент подтвердил, что пойдет на четвертый срок, заверив: «У меня столько же энергии, сколько было и в 30 лет». К выборам он собрал беспрецедентную коалицию — впервые его поддержат не менее чем семь партий. Съезд политической силы самого Лулы да Силвы — Партии трудящихся (PT) — назначен на 2 августа. Там действующий президент и будет официально выдвинут на новый срок.

За рубежом опора левых выглядит несколько скромнее, чем у Флавиу Болсонару. Формально Лулу поддерживает Форум Сан-Паулу — созданная в 1990 году по инициативе Партии трудящихся и Фиделя Кастро сеть латиноамериканских левых сил, куда входят правящие партии Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Но умеренный левый фланг региона сжимается: та самая «синяя волна», о которой говорил Милей, действительно заметна.

Тем временем для Москвы и союзников по БРИКС (объединения, в названии которого первая буква принадлежит именно Бразилии) Лула да Силва — это явно предпочтительный кандидат. Осенью прошлого года, после того как Бразилия столкнулась с американскими пошлинами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона «очень жесткими мерами в плане экономического давления» и отметил, что власти Бразилии «задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе БРИКС», чтобы «выработать единый подход».

Тогда же Бразилия созвала внеочередной онлайн-саммит БРИКС, посвященный как раз ответу на протекционистскую политику США. Флавиу Болсонару тем временем относится к БРИКС как минимум настороженно и, в частности, в случае победы будет противодействовать дедолларизации, которую продвигает Лула да Силва. Предложения правого кандидата указывают на готовность тормозить отдельные проекты по развитию системы расчетов вне западной финансовой инфраструктуры.

Проведенный компанией Datafolha опрос, результаты которого были обнародованы 24 июля, показал: в первом туре за Лулу да Силву готовы проголосовать 40% избирателей (минус один процентный пункт за месяц), а за Болсонару — 32% (плюс один процентный пункт).

Более устойчивыми позиции левого кандидата выглядят и во втором туре, который — если понадобится — состоится 25 октября: 48% против 43% у Болсонару.

Николай Амелин