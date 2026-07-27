На благоустройство площади Салавата Юлаева в Уфе потратят до 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 18 августа выберет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию благоустройства площади имени Салавата Юлаева и прилегающей территории. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 10,85 млн руб., его оплатят из городского бюджета.

Работы необходимо выполнить до 10 декабря. Площадь разработки проектно-сметной документации — 8 га. В нее входит объект культурного значения — памятник Салавату Юлаеву — и парковая зона возле него.

Среди объектов благоустройства — мост-терраса длиной 120 м, детские игровые площадки, спортивная площадка, две входные группы, павильон кафе на 50 посадочных мест, сцена, многофункциональная площадка, визит-центр, лестницы с навесами на промежуточных площадках до набережной реки Белой, смотровая площадка на террасе между площадью Ватан и набережной, урны и мусорные баки. Также необходимо установить 160 объектов визуальной информации (стенды, рекламные щиты, рекламные и торговые вывески, кронштейны с текстом, электронные табло), витрины, флагштоки, навигационные столбы и указатели, дорожные знаки, указатели, фонари.

Благоустройство пройдет в три этапа. На первом, в этом году, включающем 0,15 га, планируется реконструкция фонтана, прокладка инженерных сетей. На втором (2027 год, 5,7 га) благоустроят центральную аллею, устроят детскую игровую зону, площадку для мероприятий, зону отдыха у фонтана, музей под открытым небом, лестницу на набережную. На третьем этапе запланировано озеленение, расстановка МАФ, устройство смотровых площадок и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вместо запланированной реконструкции памятника Салавату Юлаеву планируют отлить и установить на площади его бронзовую копию.

Майя Иванова