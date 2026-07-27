Пассажир рейса Пхукет — Екатеринбург устроил погром в самолете

В самолете, который выполнял рейс из Пхукета (Таиланд) в Екатеринбург, 40-летний пьяный екатеринбуржец устроил погром, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. В его отношении возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ и ст. 214 УК РФ, также его привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО

Ранее уралец не имел проблем с законом — он работал на вахте горнодобывающего предприятия. События в самолете произошли 7 мая, после них его подозревают в вандализме и хулиганстве. Во время полета он курил сигарету в салоне, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих. Диспетчер воздушного судна сообщил о происшествии в линейный отдел Кольцово. После приземления полиция вошла в самолет, но пассажир подошел к табличке с надписью «Выход» и ударом повредил ее.

В дежурной части доставленный не смог внятно объяснить мотивы своего поступка, сославшись на чрезмерное количество выпитого им спиртного. Его арестовали на 10 суток. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ущерб авиакомпании, по ее оценкам, составил более 20 тыс. руб.

Ирина Пичурина