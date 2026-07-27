Недостроенный БЦ «Невада» на Ботанике выставили на торги за 346 млн рублей

Недостроенный бизнес-центр «Невада» на ул. 8 Марта, 185 (Ботанический район Екатеринбурга) выставили на торги. Объект, построенный на 35%, продают за 346,4 млн руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

В сентябре прошлого года по иску Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) суд изъял у компании «Платина» недострой. Решение устояло в апелляции в марте 2026 года. Как следует из определения суда, в 2021 году компания арендовала у МУГИСО земельный участок площадью 4,4 тыс. кв. м с видом разрешенного использования: место для размещения административно-торгового здания. Договор действовал до ноября 2024 года, но БЦ так и не был построен, а в отношении «Платины» была запущена процедура банкротства — открыто конкурсное производство.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компания «Платина» зарегистрирована в Екатеринбурге на ул. Опалихинская, 23. По итогам 2025 года чистый убыток компании составил 12,1 млн руб. Бенефициаром компании является Юрий Дыркач, он же ранее зарегистрировал в Екатеринбурге компании «Путин центр» и «Музей СВО» и был связан с уральским бизнесменом и бывшим депутатом гордумы Олегом Хабибуллиным.

В 2024 году компания «Платина» получала положительное заключение экспертизы на строительство административно-торгового здания и, по всей видимости, была намерена достроить объект. Владелец объекта обращался за разрешением на строительство в мэрию, но из-за нестыковки в документах ему было отказано в выдаче разрешения на строительство, писал «Ъ-Урал».

В итоге суд постановил изъять недострой и продать на торгах. Как указано на торговой площадке, площадь застройки составляет 2,6 тыс. кв. м. Прием заявок на участие в аукционе начался 25 июля, их будут принимать до 4 сентября. Сами торги пройдут 10 сентября, шаг аукциона составит 3,4 млн руб.

Мария Игнатова