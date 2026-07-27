Медвежата-сироты из Удмуртии проходят реабилитацию в Тверской области

Трое осиротевших медвежат из Кезского района Удмуртии реабилитируются в Центре спасения медведей в Тверской области, сообщает пресс-служба НКО во «ВКонтакте».

Спасенных самок бурого медведя назвали Карамелька, Коврижка и Плюшка. Их нашли в берлоге без медведицы в Удмуртии в конце марта, после чего перенаправили в Центр. В апреле, когда медвежата научились питаться самостоятельно, их переселили в лесной вольер. При успешной реабилитации осенью из вернут в прежнее место обитание.

Напомним, сотрудники Минприроды Удмуртии получили сообщение о медвежатах 27 марта. На тот момент их возраст не превышал трех месяцев.