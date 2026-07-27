Жара сохранится в Свердловской области в начале недели

В Свердловской области в первой половине недели сохранится жаркая погода, но температура начнет идти на спад и вновь возникнет вероятность дождей, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Понедельник станет самым теплым днем недели: температура на Среднем Урале может достигнуть +35° днем при отсутствии облачности и слабом ветре. Во вторник к западным границам области приблизится холодный атмосферный фронт, возможны грозы. При этом для западных и центральных районов первая половина дня может стать теплее второй. В среду через Свердловскую область будет проходить холодный фронт, сохранится вероятность гроз и ливней. По югу области 30 июля температура воздуха будет еще достаточно высока, но к августу в регионе ощутимо похолодает. К выходным среднесуточные температуры достигнут пределов климатической нормы. Вернутся дожди.

В Екатеринбурге днем 27 июля ожидается +34°..+36°, малооблачно, ветер южный, юго-восточный, 1-6 м/с. Во вторник прогнозируется ночью +20°, днем +32°, в среду — ночью +20°, днем +30°, в четверг — ночью +19°, днем +29°. В пятницу, 31 июля, температура опустится ночью до +18°, днем до +25°. 1 и 2 августа она составит ночью +14°, днем +21°.

Ирина Пичурина