Медведев оценил возможный запрет въезда в ЕС участникам СВО

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы ЕС ужесточить визовую политику в отношении россиян, в частности, запретить въезд участникам СВО. По его мнению, такие инициативы идут на пользу российской стороне.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Введение таких ограничений приведет к тому, что «миллионы наших граждан», наконец, «утратят все дурацкие иллюзии» о Европе и «будут люто ненавидеть все европейское». «Но именно это ведь нам и надо!» — написал господин Медведев в Telegram. Он добавил, что Европа - злейший враг России.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что при согласовании 21-го пакета антироссийских санкций страны ЕС «сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов».