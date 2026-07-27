Госзакупки лекарств готовят к форс-мажору
С 1 октября 2026 года российские больницы и поликлиники смогут закупать препараты по новым, более гибким правилам. Соответствующие поправки, которые к ФЗ-44 ранее предложила группа депутатов и сенаторов, в конце прошлой недели одобрили Госдума и Совет федерации.
Согласно принятому закону, производители лекарств смогут в процессе исполнения госзаказа на поставку партии препарата менять место его изготовления.
Сейчас на этапе подачи заявки на торги поставщик должен указать одного производителя из регистрационного удостоверения препарата и в случае заключения контракта поставить препарат, произведенный только на этой площадке. При этом в документации на препарат может быть несколько площадок производителя. Однако если требуется поставка с другого завода, торги приходится проводить заново.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарствам добавили гибкости»
Изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, регулирующий государственные закупки, происходят постоянно. Например, в 2020 году были внесены поправки для ускорения процедур и возможности закупки препаратов без тендера в экстренных случаях, таких как пандемия. В 2021 году Минфин завершил реформу закупочного законодательства, упростив процедуры, но на фоне санкций и шоков госзаказ стал ключевым механизмом поддержки российского бизнеса, что привело к непрерывной корректировке регулирования. В 2022 году были внесены изменения, позволяющие признавать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при исполнении госконтрактов, что дает возможность корректировать их условия.
Ранее Минфин инициировал «оптимизационный» законопроект для упрощения и ускорения госзакупок, сокращая число конкурентных способов с одиннадцати до трех (аукцион, конкурс, запрос котировок) и вводя электронный документооборот. Однако эксперты предупреждали, что эти меры не решают базовых проблем госзаказа, таких как слабая конкуренция и низкая эффективность. В 2025 году Минфин приступил к реформе закупок малого объема, планируя перевести их в электронный вид, стандартизировать правила и создать единый каталог товаров, чтобы автоматизировать процесс и снизить стоимость контрактов.