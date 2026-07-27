Основным кредитором экс-владельца Ильского НПЗ может стать трейдер из ОАЭ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, является одним из крупнейших перерабатывающих активов юга России. В последние годы завод сталкивался с трудностями: в 2024 году он сократил переработку нефти на 11%, а его чистый убыток вырос до 11,65 млрд рублей. Деятельность завода также осложнялась атаками беспилотников, которые происходили несколько раз в 2023 и 2024 годах, приводя к возгораниям и повреждениям оборудования.

Банк «Зенит» в августе 2025 года подавал иск к Ильскому НПЗ о взыскании задолженности в размере 1,02 млрд рублей по кредитному договору, но позже выразил намерение урегулировать спор мирным путем. В октябре 2025 года банк заявил о планах признать экс-владельца завода Юрия Шамару банкротом.

В целом, российские нефтеперерабатывающие предприятия сталкивались с проблемами из-за западных санкций и внешнеполитической ситуации. Крупные российские нефтяные компании, такие как «Лукойл», в 2022 году испытывали сложности с отгрузками топлива и могли столкнуться с остановкой НПЗ из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Власти России и отраслевые министерства разрабатывали меры поддержки для бизнеса в ТЭК, включая консультационное сопровождение и финансовые продукты для системообразующих организаций.