Основным кредитором экс-владельца Ильского НПЗ может стать трейдер из ОАЭ
Зарегистрированная в Дубае Venuto FZCO может стать крупнейшим кредитором бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары с долгом 16,01 млрд руб. Рассмотрение заявления компании назначено на 11 августа, следует из картотеки дел. Процедура банкротства — реструктуризация долгов в отношении господина Шамары — введена в конце 2025 года по заявлению банка «Зенит» из-за долга около 1 млрд руб.
Venuto FZCO зарегистрирована в зоне DMCC в Дубае, занимается торговлей нефтепродуктами, нефтью, углем, нефтехимией.
Менеджером указана Назира Алимова. В феврале 2026 года компания под названием Venuto DMCC подпала под санкции Великобритании по подозрению в связи с гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым, которого Лондон считает причастным к бизнесу нефтяного трейдера Coral Energy (сегодня 2Rivers Group). Как говорится в материалах ЕС, 2Rivers Group занимается экспортом российской нефти и контролирует значительную часть судов «теневого флота».
Подробнее — в материале «Ъ» «В Дубае вспомнили о долгах»
Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, является одним из крупнейших перерабатывающих активов юга России. В последние годы завод сталкивался с трудностями: в 2024 году он сократил переработку нефти на 11%, а его чистый убыток вырос до 11,65 млрд рублей. Деятельность завода также осложнялась атаками беспилотников, которые происходили несколько раз в 2023 и 2024 годах, приводя к возгораниям и повреждениям оборудования.
Банк «Зенит» в августе 2025 года подавал иск к Ильскому НПЗ о взыскании задолженности в размере 1,02 млрд рублей по кредитному договору, но позже выразил намерение урегулировать спор мирным путем. В октябре 2025 года банк заявил о планах признать экс-владельца завода Юрия Шамару банкротом.
В целом, российские нефтеперерабатывающие предприятия сталкивались с проблемами из-за западных санкций и внешнеполитической ситуации. Крупные российские нефтяные компании, такие как «Лукойл», в 2022 году испытывали сложности с отгрузками топлива и могли столкнуться с остановкой НПЗ из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Власти России и отраслевые министерства разрабатывали меры поддержки для бизнеса в ТЭК, включая консультационное сопровождение и финансовые продукты для системообразующих организаций.