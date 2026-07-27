В Дубае вспомнили о долгах

Трейдер из Дубая Venuto FZCO претендует на включение в реестр кредиторов экс-владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары с долгом 16,01 млрд руб., что сделает компанию крупнейшим кредитором. Venuto FZCO может быть связана с новыми владельцами Ильского НПЗ. Статус крупнейшего кредитора в этом случае обеспечит контроль над процедурой банкротства и защиту актива, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ильского НПЗ Фото: пресс-служба Ильского НПЗ

Зарегистрированная в Дубае Venuto FZCO может стать крупнейшим кредитором бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары с долгом 16,01 млрд руб. Рассмотрение заявления компании назначено на 11 августа, следует из картотеки дел. Процедура банкротства — реструктуризация долгов в отношении господина Шамары — введена в конце 2025 года по заявлению банка «Зенит» из-за долга около 1 млрд руб.

Venuto FZCO зарегистрирована в зоне DMCC в Дубае, занимается торговлей нефтепродуктами, нефтью, углем, нефтехимией.

Менеджером указана Назира Алимова. В феврале 2026 года компания под названием Venuto DMCC подпала под санкции Великобритании по подозрению в связи с гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым, которого Лондон считает причастным к бизнесу нефтяного трейдера Coral Energy (сегодня 2Rivers Group). Как говорится в материалах ЕС, 2Rivers Group занимается экспортом российской нефти и контролирует значительную часть судов «теневого флота».

Юрий Шамара продал Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью нефтепереработки 6,6 млн тонн в год в 2025 году компании «Орион», учрежденной Анастасией Пучковой. В 2026 году в рамках спора с «Орион» о взыскании более 900 млн руб. господин Шамара указал, что новый собственник Ильского НПЗ входит в одну группу с поставщиком нефтехимических продуктов «Омега Энерджи» Сергея Гриба и имеет общие экономические интересы с Тахиром Гараевым. По данным “Ъ”, Сергей Гриб занимает пост председателя совета директоров Ильского НПЗ.

Ильский НПЗ и «Омега Энерджи» также подали заявление о включении в реестр кредиторов Юрия Шамары, требования — 5,95 млрд и 1,21 млрд руб. соответственно. Крупным кредитором также может стать банк «Россия» с долгом 8 млрд руб., следует из картотеки дел.

Связаться с Venuto FZCO и Юрием Шамарой не удалось. В 2Rivers Group заявили “Ъ”, что не имеют отношения к Venuto FZCO, Юрию Шамаре и Ильскому НПЗ, долгу, его возникновению или каким-либо планам по его взысканию. В «Омега Энерджи» комментарии не предоставили.

Младший партнер, руководитель практики банкротств «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова считает наиболее вероятным, что Юрий Шамара предоставил личное поручительство или иную обеспечительную гарантию по обязательствам НПЗ в рамках торговли нефтепродуктами. «Сумма около 16 млрд руб. скорее указывает не на одну поставку, а на накопленный долг по рамочному контракту, товарному финансированию, авансированию закупок или нескольким взаимосвязанным сделкам»,— говорит она. Управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева говорит, что самый практический сценарий — долг из коммерческого оборота нефтепродуктов. По его словам, трейдер может финансировать поставки, принимать товар с отсрочкой оплаты, выдавать аванс, предоставлять финансирование или выступать гарантом по расчетам.

Как поясняет Анастасия Ляпунова, для включения в реестр кредиторов Venuto FZCO придется подтвердить не только наличие договора, но и реальное предоставление денег, сырья или нефтепродуктов, наступление срока платежа и корректность расчета.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров отмечает, что иностранный статус на шансы существенно не влияет, требования иностранных кредиторов рассматриваются по общим правилам. Но если долг основан на иностранных документах или арбитражном решении, добавятся вопросы признания и применимого права, добавляет юрист.

По словам госпожи Ляпуновой, даже если Ильский НПЗ уже перешел под контроль структур, предположительно связанных с кредитором, интерес Venuto FZCO может заключаться в контроле над процедурой банкротства и снижении риска оспаривания смены собственника другими кредиторами. Статус крупнейшего кредитора помогает не столько «вернуть деньги», сколько защитить уже приобретенный контур от атак иных кредиторов, особенно банков, подтверждает Татьяна Пугачева. Такой кредитор, по ее словам, может влиять на выбор кандидатуры управляющего, оспаривание сделок, порядок продажи имущества и на позицию по мировому соглашению. Кроме того, требование на 16 млрд руб. размывает доли остальных кредиторов, замечает господин Хантимиров.

Анатолий Костырев