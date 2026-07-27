Трамп опроверг истощение запасов вооружений США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о сокращении боеприпасов. Накануне The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что причиной приостановки ударов Соединенных Штатов по Ирану стало истощение запасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно»,— сказал господин Трамп в разговоре с The Wall Street Journal.

По информации NYT, господин Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Источники издания отмечают, что в окружении американского президента почти не осталось сторонников усиления ударов по Ирану.