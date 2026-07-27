Трамп опроверг истощение запасов вооружений США
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о сокращении боеприпасов. Накануне The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что причиной приостановки ударов Соединенных Штатов по Ирану стало истощение запасов.
Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP
«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно»,— сказал господин Трамп в разговоре с The Wall Street Journal.
По информации NYT, господин Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Источники издания отмечают, что в окружении американского президента почти не осталось сторонников усиления ударов по Ирану.
В ранее опубликованной статье NBC со ссылкой на источники сообщалось, что Дональд Трамп был недоволен темпами истощения запасов вооружений Пентагона. По данным The New York Times, за время операции против Ирана было израсходовано значительное количество крылатых ракет и ракет-перехватчиков Patriot. В связи с этим Белый дом готовился провести встречу американского лидера с руководителями ведущих оборонных предприятий, чтобы найти способы быстрого пополнения ракетного арсенала.
Однако сам Дональд Трамп ранее заявлял о «практически неограниченных» запасах боеприпасов среднего и большого калибра, которые позволят вести войну с Ираном «вечно». По его словам, американские запасы боеприпасов никогда не были настолько велики и хороши, и «много дополнительного высококачественного вооружения» хранится за пределами США. При этом Трамп признавал, что запасы боеприпасов не находятся на желаемом уровне.