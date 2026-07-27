Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока подешевел на 7,5% за месяц
Стоимость коксующегося угля из Кузбасса в портах Дальнего Востока за месяц к 17 июля снизилась на 7,5%, до $148 за тонну (FOB), говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). За 10–17 июля котировки опустились на 3,3%. Пылеугольное топливо (PCI) подешевело за неделю на этом базисе на 2,7%, до $144 за тонну. До этого с 12 июня цены на PCI сохранялись на уровне $148 за тонну.
Как отмечается в обзоре, эффект форс-мажора после аварии на шахте в провинции Шаньси в Китае в мае этого года, который привел к росту индекса на российский коксующийся жирный уголь до $173 за тонну на китайском рынке (CFR; с учетом фрахта), больше не поддерживает цены.
Подробнее — в материале «Ъ» «Цены спустились в шахту»
Снижение цен на коксующийся уголь в портах Дальнего Востока, произошедшее к 17 июля 2026 года, стало следствием ослабления влияния форс-мажорных обстоятельств, в частности аварии на шахте в китайской провинции Шаньси в мае того же года. Эта авария ранее привела к усилению контроля за добычей и остановке работы многих китайских шахт, что спровоцировало рост цен на российский уголь на китайском рынке. Однако, восстановление добычи в Китае и сдержанный спрос привели к снижению котировок.
Эксперты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что цены снижаются из-за окончания влияния форс-мажоров и пополнения запасов. На снижение стоимости повлиял сдержанный спрос в Китае, где покупатели считают текущие цены на импортный уголь завышенными. Аналитики прогнозируют, что снижение цен сохранится до конца августа — начала сентября, а восстановление спроса и цен ожидается в сентябре-октябре.