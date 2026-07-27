Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока подешевел на 7,5% за месяц

Стоимость коксующегося угля из Кузбасса в портах Дальнего Востока за месяц к 17 июля снизилась на 7,5%, до $148 за тонну (FOB), говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). За 10–17 июля котировки опустились на 3,3%. Пылеугольное топливо (PCI) подешевело за неделю на этом базисе на 2,7%, до $144 за тонну. До этого с 12 июня цены на PCI сохранялись на уровне $148 за тонну.

Как отмечается в обзоре, эффект форс-мажора после аварии на шахте в провинции Шаньси в Китае в мае этого года, который привел к росту индекса на российский коксующийся жирный уголь до $173 за тонну на китайском рынке (CFR; с учетом фрахта), больше не поддерживает цены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены спустились в шахту»