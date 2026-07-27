Цены спустились в шахту

Экспортные цены на металлургический уголь из России вернулись на уровень конца мая после роста из-за аварии на шахте в Китае. Фундаментальные факторы — слабый спрос на сталь в КНР и убытки китайских металлургов — вновь давят на рынок. Во втором полугодии котировки могут снизиться на 10–20%, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стоимость коксующегося угля из Кузбасса в портах Дальнего Востока за месяц к 17 июля снизилась на 7,5%, до $148 за тонну (FOB), говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). За 10–17 июля котировки опустились на 3,3%. Пылеугольное топливо (PCI) подешевело за неделю на этом базисе на 2,7%, до $144 за тонну. До этого с 12 июня цены на PCI сохранялись на уровне $148 за тонну.

Как отмечается в обзоре, эффект форс-мажора после аварии на шахте в провинции Шаньси в Китае в мае этого года, который привел к росту индекса на российский коксующийся жирный уголь до $173 за тонну на китайском рынке (CFR; с учетом фрахта), больше не поддерживает цены.

По данным Национального бюро статистики КНР, которые приводят аналитики, авария и последующие проверки безопасности на шахтах привели к снижению добычи угля в Китае в июне на 10% год к году, до 381 млн тонн. Падение производства стало самым большим с 2016 года. Как сообщает Mysteel Global, из-за перебоев российский коксующийся уголь начал поставляться из китайских портов в Шаньси. Но по итогам января—июня добыча на 1% превысила прошлогодний уровень, достигнув 2,4 млрд тонн, сказано в обзоре.

По словам директора ЦЦИ Евгения Грачева, сегодня на цены давит общая ситуация в металлургии. «Согласно данным аналитических агентств Китая, большая часть местных предприятий ожидает убытки за первые шесть месяцев этого года. Мы не видим предпосылок для существенного роста спроса до конца года»,— говорит аналитик.

Как отмечается в обзоре, запасы готовой стали на основных рынках Китая в конце июня выросли на 21% год к году, до 9,4 млн тонн. И несмотря на майский рост цен на сырье, стоимость готовой продукции снижается. Как отмечают в ЦЦИ, спрос на сталь ослаблен из-за дождей и сохраняющихся проблем в секторе недвижимости Китая. Также снижаются цены на металл в китайских портах. В результате, говорится в обзоре, падение рентабельности продукции высокого передела давит на стоимость сырья.

Тем не менее, подчеркивает Евгений Грачев, ценовые пики после форс-мажоров поддерживают экспорт из России.

По оценкам ЦЦИ, экспорт российского коксующегося угля вырос на 34% по итогам первого полугодия относительно прошлого года с тенденцией нарастания к июню. Согласно Sxcoal, в июне Китай увеличил импорт металлургического угля из России на 24,8% месяц к месяцу и на 36% год к году, до 3,17 млн тонн, что стало максимумом с апреля. Китай традиционно занимает около 50% экспорта коксующегося угля из РФ, напоминает господин Грачев. По его словам, экспортеры пытаются диверсифицировать отгрузки на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, но их емкость ограниченна.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев прогнозирует дальнейшее снижение цен. «Мы ожидаем, что цены могут просесть на 10–20% по сравнению с первым полугодием. Это связано с восстановлением добычи в Австралии и постепенным ослаблением проверок безопасности на китайских шахтах. Дополнительным фактором давления выступает слабое состояние мировой стальной отрасли»,— говорит он.

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков ждет, что экспортные цены на российский коксующийся уголь будут колебаться в диапазоне $140–155 за тонну (FOB Дальний Восток), смещаясь к нижней границе к концу третьего квартала. Поддержать котировки смогут только внезапные внешние шоки, например масштабные логистические сбои или перебои с добычей в Австралии из-за погодных аномалий, считает аналитик. По словам Олега Емельченкова, точкой роста может стать индийский рынок благодаря предоставлению скидок и перебоям у конкурентов. Хотя цены в Индии также снижаются. По оценкам BigMint, индекс на премиальный коксующийся уголь в стране приближается к четырехмесячному минимуму из-за высоких запасов в портах и слабого спроса на сталь. В июне Индия сократила импорт металлургического угля на 25% к маю, до 5,6 млн тонн. Россия заняла второе место по поставкам после Австралии.

Полина Трифонова