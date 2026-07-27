Закупочные цены на пшеницу и ячмень снизились на 1,3–6,5% за неделю

В России начался цикл снижения цен на зерно. Пшеница за неделю подешевела на 1,3–2,8%, ячмень — на 6,5%. Год к году показатели потеряли 8,6–12,6%. Это связано с выходом на рынок нового урожая и ограниченным судоходством в Азовском море: аграрии вынуждены продавать зерно, пока темпы его вывоза снижаются, как и закупочные цены.

Цены на зерно на внутреннем рынке начали снижаться, следует из материалов «Совэкона». Закупочная стоимость пшеницы третьего класса по итогам недели с 20 по 26 июля снизилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб., пятого — на 2%, до 11,08 тыс. руб. Ячмень за неделю потерял 6,5%, до 10,78 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 2,1%, до 40,2 тыс. руб. за тонну. Год к году стоимость пшеницы снизилась на 8,6–8,9%. Согласно KSM, экспортная стоимость пшеницы в порту Новороссийск на 24 июля составила 15,1 тыс. руб., потеряв год в году 9,6%. Для ячменя снижение составило 12,2%, до 13 тыс. руб. за тонну.

«Совэкон» в своем отчете связывает тенденцию с ростом предложения из-за появления нового урожая и перебоями с логистикой в портах Азовского моря.

С 10 июля российские экспортеры сталкиваются с ограничениями на судоходство в Азово-Донском канале из-за атак БПЛА. На путь приходилось 25% всего объема вывоза российского зерна. Часть поставок в этих условиях переориентируется на порты Черного моря и северо-запада. Но их возможности в контексте высокого сезона ограниченны.

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