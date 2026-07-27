Зерновые растут вниз

В России начался цикл снижения цен на зерно. Пшеница за неделю подешевела на 1,3–2,8%, ячмень — на 6,5%. Год к году показатели потеряли 8,6–12,6%. Это связано с выходом на рынок нового урожая и ограниченным судоходством в Азовском море: аграрии вынуждены продавать зерно, пока темпы его вывоза снижаются, как и закупочные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Цены на зерно на внутреннем рынке начали снижаться, следует из материалов «Совэкона». Закупочная стоимость пшеницы третьего класса по итогам недели с 20 по 26 июля снизилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб., пятого — на 2%, до 11,08 тыс. руб. Ячмень за неделю потерял 6,5%, до 10,78 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 2,1%, до 40,2 тыс. руб. за тонну. Год к году стоимость пшеницы снизилась на 8,6–8,9%. Согласно KSM, экспортная стоимость пшеницы в порту Новороссийск на 24 июля составила 15,1 тыс. руб., потеряв год в году 9,6%. Для ячменя снижение составило 12,2%, до 13 тыс. руб. за тонну.

«Совэкон» в своем отчете связывает тенденцию с ростом предложения из-за появления нового урожая и перебоями с логистикой в портах Азовского моря.

С 10 июля российские экспортеры сталкиваются с ограничениями на судоходство в Азово-Донском канале из-за атак БПЛА. На путь приходилось 25% всего объема вывоза российского зерна. Часть поставок в этих условиях переориентируется на порты Черного моря и северо-запада. Но их возможности в контексте высокого сезона ограниченны.

Kpler в своем обзоре указывает, что на Азовское море приходится 35% российского экспорта пшеницы и сейчас операции остановлены. Это, по мнению аналитиков, может привести к тому, что во втором полугодии экспорт всего российского зерна упадет на 6,5 млн тонн. Согласно Российскому зерновому союзу, в июле—декабре 2025 года за рубеж отправили 33,9 млн тонн. Исходя из этих оценок, снижение может достигнуть 19,2%, до 27,4 млн тонн. Согласно Kpler, заметнее всего это скажется на поставках в страны Ближнего Востока и Турции. Речь, вероятно, о Турции и Египте — ключевых покупателях российской пшеницы.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что стоимость зерна в хозяйствах снижается в том числе под давлением увеличивающихся расходов экспортеров на логистику.

Речь, по его словам, как о фрахте, так и о перевозке в порты. Согласно KSM, на 24 июля стоимость доставки пшеницы до Новороссийска на расстояние 90–150 км составила 1,4 тыс. руб. за тонну. Год к году значение прибавило 27,3%. Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что на рынке фрахта начали появляться эмоциональные предложения. Например, на неделе с 13 по 19 июля перевозка по маршруту Азов—Мраморное море предлагалась по цене $70 за тонну при индексе $25.

Андрей Сизов предполагает, что цены на зерно на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе продолжат снижаться. Объемы нового урожая на рынке увеличиваются: в центральной части страны уборка только началась. Многие аграрии, по его мнению, не могут откладывать реализацию. Несколько лет их прибыль снижается, что привело к истощению резервов. Продажа продукции сейчас нужна для получения средств на уборку и посевную кампанию, поясняет господин Сизов.

Дополнительно на стоимости зерна может сказаться ограничение новых экспортных каналов. 25 июля агентство IRNA со ссылкой на власти Ирана сообщило об атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Инцидент привел к взрыву и гибели члена экипажа. Иранская сторона указала на намерение защищать свои интересы и безопасность. Этот инцидент — первая крупная атака Украины в Каспийском море. Ранее участники зернового рынка рассматривали возможность переориентации части поставок именно на этот канал. Андрей Сизов замечает, что Каспийское море не такой значимый канал, как Азовское, но через его порты осуществляется в том числе поставка аграрных грузов в Иране, это несколько миллионов тонн в сезон, говорит он. Развитие этого направления, по мнению господина Сизова, могло бы поддержать в том числе аграриев Поволжья.

Александра Мерцалова