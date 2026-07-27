В банковской отчетности показались 25 млн цифровых рублей

К началу расчетов в цифровых рублях, согласно данным Банка России, не готова почти треть банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. При этом, несмотря на удвоение остатков цифровых рублей на счетах банков за последние два месяца, их общий объем едва превысил 25 млн руб. Эксперты считают, что у банков с внедрением новой формы российской валюты проблем будет немного, однако для полноценного ее использования в экономике потребуются стимулирующие меры со стороны государства, как ранее это было с внедрением карт «Мир».

Согласно отчетности, размещенной на сайте Банка России, в июне 2026 года лишь 26 кредитных организаций проводили операции с цифровым рублем. Кроме того, еще два банка (ПСБ и ВБРР), отчетность которых не раскрывается, раньше заявляли о работе с новой формой российской валюты.

Вместе с тем в начале июля Банк России скрыл на своем сайте ранее публиковавшуюся информацию как об уже подключенных к платформе цифрового рубля кредитных организациях, так и о банках, которые планируют к ней подключиться. Как тогда поясняла журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред Банка России Зульфия Кахруманова, такое решение определялось «чувствительностью информации» и было сделано как реакция «на различного рода санкционные мероприятия». При этом топ-менеджер ЦБ отметила, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физлиц и около 500 юрлиц.

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