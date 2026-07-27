Число смертей от Эболы в ДР Конго выросло до 1405 случаев

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго выросло до 3200. Согласно данным правительства, среди них — 1405 летальных исходов. Об этом сообщает Reuters.

За сутки было подтверждено 125 случаев заболевания и 51 случай смерти — это один из самых высоких показателей за сутки. Всего от лихорадки вылечился 571 человек.

Вспышка заболевания была объявлена в стране 15 мая, она уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за Эболой. Эпидемия вызвана штаммом Бундибуджио, одобренных вакцин против которого пока не существует.