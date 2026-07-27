Продажи молочной продукции за рубеж выросли на 14%

В январе—мае 2026 года экспорт молочной продукции из России составил 104 тыс. тонн, увеличившись год к году на 14%, подчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». В денежном выражении рост составил 19%, до $245 млн. 28% выручки от молочного экспорта сформировали сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — доля молока и сливок, по 8% — сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

В 2025 году в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») фиксировали снижение экспорта на 5% год к году, до 1 млн тонн в молочном эквиваленте. Экспортная выручка тогда увеличилась с $521 млн до $599 млн.

Крупные игроки рынка подтверждают тренд. В «Логике молока» “Ъ” пояснили, что в первом полугодии компания отправила за рубеж 8,3 тыс. молочных продуктов на 1,7 млрд руб. ($21,8 млн), год к году значения прибавили 6% и 3% соответственно. В ГК «Эконика» тоже фиксируют рост, объясняя его ослаблением рубля, мировым спросом на молочные белки и работой экспортеров по заключению прямых контрактов.

Подробнее — в материале «Ъ» «С экспорта сняли сливки»