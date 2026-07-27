Продажи молочной продукции за рубеж выросли на 14%
В январе—мае 2026 года экспорт молочной продукции из России составил 104 тыс. тонн, увеличившись год к году на 14%, подчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». В денежном выражении рост составил 19%, до $245 млн. 28% выручки от молочного экспорта сформировали сыры и творог, 23% — кисломолочные продукты, 15% — мороженое, 10% — доля молока и сливок, по 8% — сухое молоко и сухая молочная сыворотка.
В 2025 году в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») фиксировали снижение экспорта на 5% год к году, до 1 млн тонн в молочном эквиваленте. Экспортная выручка тогда увеличилась с $521 млн до $599 млн.
Крупные игроки рынка подтверждают тренд. В «Логике молока» “Ъ” пояснили, что в первом полугодии компания отправила за рубеж 8,3 тыс. молочных продуктов на 1,7 млрд руб. ($21,8 млн), год к году значения прибавили 6% и 3% соответственно. В ГК «Эконика» тоже фиксируют рост, объясняя его ослаблением рубля, мировым спросом на молочные белки и работой экспортеров по заключению прямых контрактов.
Подробнее — в материале «Ъ» «С экспорта сняли сливки»
Увеличение экспорта молочной продукции в январе-мае 2026 года до 104 тыс. тонн и $245 млн отражает продолжающийся тренд роста, наблюдаемый в последние годы. Например, в 2025 году экспортная выручка уже выросла с $521 млн до $599 млн, несмотря на снижение физических объемов на 5% год к году. Это также соответствует более широкой тенденции экспорта российской агропромышленной продукции, которая в 2021 году достигла рекордных $37,1 млрд, увеличившись экспорт молочной продукции на 30%.
Рост экспорта молочной продукции поддерживается усилиями отдельных регионов, таких как Ставропольский край, который в первом полугодии 2025 года увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза, достигнув $117 тыс. Дополнительно, в 2025 году Удмуртия увеличила вывоз молочной продукции на 25% по сравнению с 2024 годом, а объем поставок из Ростовской области в первые четыре месяца 2025 года вырос в 1,7 раза. Эти показатели говорят о целенаправленных усилиях по развитию международного сотрудничества и экспорта в рамках национальных проектов.
Несмотря на успехи в экспорте, на внутреннем рынке России в 2025 году наблюдалось снижение розничных продаж молочной продукции в натуральном выражении на 2,8% в период с сентября 2024 по август 2025 года. Основной причиной этого стало значительное подорожание, например, сливочного масла на 34% и молока на 22% за первые семь месяцев 2025 года. Это привело к сокращению спроса на некоторые категории, такие как масло, маргарин и ультрапастеризованное молоко, хотя продажи более дорогостоящих продуктов, таких как сыры, творог и молочные десерты, продолжают расти.