Заказы иностранной техники выросли на 28%
В России восстанавливается спрос на зарубежную электронику, следует из данных CDEK.Shopping. В первом полугодии 2026 года ее оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов увеличилось на 28%, тогда как годом ранее за тот же период показатель сократился на 4%. Одновременно средний чек по электронике снизился на 17% и составил 45,9 тыс. руб.
Лидерами среди категорий в 2026 году стали наушники и аудиотехника, на которые пришлось 32,15% всех заказов, год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако сейчас их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%). Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее. Далее — Ray-Ban, Asus и Oura.
География заказов практически не изменилась: США сохранили лидерство и увеличили долю с 60,25% до 73,25%. Китай остался на втором месте, однако его доля снизилась с 32,26% до 21,67%. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).
Подробнее — в материале «Ъ» «Электроника обернулась через границу»
Восстановление спроса на зарубежную электронику происходит на фоне того, что доля электронных компонентов в заказах из-за рубежа сократилась в первом квартале 2026 года на 10,5% к прошлому году. Это может быть связано с тем, что сами производители электроники, особенно российские, испытывают трудности. Так, в течение последних 12 месяцев около 10% российских компаний, разрабатывающих и производящих телеком-оборудование и электронику, перенесли производство за границу (в основном в Китай, Вьетнам, Индию и Турцию) из-за санкционного давления и проблем с поставками комплектующих. Эти же сложности касаются и крупноузловой сборки техники, для которой требуются зарубежные компоненты.
Повышение спроса на иностранную электронику среди россиян также объясняется сокращением ассортимента у российских дистрибьюторов из-за финансовых трудностей и более выгодными ценами за рубежом (даже с учетом таможенных платежей). При этом в первом квартале 2026 года россияне стали на 9% чаще заказывать электронику из-за границы, но суммарные траты снизились, а средний чек упал на 18%. В целом, наблюдается заметный рост потребления в категории электроники, а электроника лидирует по объемам продаж на зарубежных площадках.