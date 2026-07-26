Президент Сирии исключил военное вмешательство в Ливан

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что планов военного вмешательства в Ливан нет. По его словам, ситуация должна разрешиться дипломатическим урегулированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«У Сирии нет планов военного вмешательства в Ливане, — заявил Ахмед аш-Шараа в интервью Al Jazeera. — Мы работаем в координации с ливанским правительством над комплексным подходом к выходу из кризиса».

По его словам, стабильность соседней страны критически важна для Сирии. Он отметил необходимость найти решение, которое позволит ливанцам достичь «берега безопасности», поскольку хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии.

Ахмед аш-Шараа подтвердили готовность к совместной выработке стратегии. Детали комплексного подхода пока не раскрываются. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в Ливане, где местные власти ищут баланс между противоборствующими политическими силами.