Президент Сирии исключил военное вмешательство в Ливан
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что планов военного вмешательства в Ливан нет. По его словам, ситуация должна разрешиться дипломатическим урегулированием.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«У Сирии нет планов военного вмешательства в Ливане, — заявил Ахмед аш-Шараа в интервью Al Jazeera. — Мы работаем в координации с ливанским правительством над комплексным подходом к выходу из кризиса».
По его словам, стабильность соседней страны критически важна для Сирии. Он отметил необходимость найти решение, которое позволит ливанцам достичь «берега безопасности», поскольку хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии.
Ахмед аш-Шараа подтвердили готовность к совместной выработке стратегии. Детали комплексного подхода пока не раскрываются. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в Ливане, где местные власти ищут баланс между противоборствующими политическими силами.
Заявление Ахмеда аш-Шараа о невмешательстве в дела Ливана прозвучало на фоне того, что Сирия исторически имела значительное влияние на соседнюю страну и даже оккупировала её на протяжении 30 лет. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года и прихода к руководству Ахмеда аш-Шараа, он стремится к восстановлению международного статуса страны и нормализации отношений с региональными и мировыми державами, включая США. США уже сняли часть санкций с Сирии, и Ахмед аш-Шараа проводит регулярные переговоры с американским и российским руководством.
Ранее Ахмед аш-Шараа уже заявлял о готовности к переговорам с группировкой «Хезболла» для стабилизации обстановки в Ливане, подчёркивая необходимость диалога между противоборствующими сторонами и поиска политического консенсуса. Он также отмечал, что сирийское предложение по урегулированию ливанского кризиса должно включать прекращение войны и комплекс экономических, политических и социальных мер, учитывающих интересы Сирии и опасения Израиля. Это указывает на комплексный подход к региональной стабильности, где Ливан является важным элементом.