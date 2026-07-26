В Белоруссии не увидели признаков обострения ситуации у границ
Совет безопасности Белоруссии не выявил никаких факторов, которые бы способствовали обострению ситуации у границ страны. Об этом заявил глава СБ республики Александр Вольфович, передает «БелТА».
«Мы видим, что Европа как поставила курс на демонстрацию военной силы, так оно и есть, — отметил господин Вольфович. — Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось: группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, они остались».
Белоруссия никому из соседних стран не угрожает и не сосредотачивает группировки вдоль границ, заявил глава СБ. По его словам, сейчас страна занимается только плановыми тренировками по боевой подготовке.
О стабильной обстановке у границ Белоруссии 22 июня говорил глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что белорусские военнослужащие не фиксируют «большой активности» со стороны НАТО или соседней Украины. По его словам, «в сопредельных странах проходит минимальное количество учений» Североатлантического альянса, также с украинской стороны нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
Заявления белорусских властей об отсутствии обострения ситуации на границах и сосредоточения войск следуют за периодом, когда сама Белоруссия и Россия предпринимали действия, которые могли способствовать росту напряженности в регионе. Например, в январе 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих, что подразумевает унификацию боевой подготовки армий двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект указа о создании таких центров еще 31 октября 2022 года, а 10 октября того же года было объявлено о создании совместной региональной группировки войск Белоруссии и России, включающей всю белорусскую армию (около 70 тыс. человек) и чуть менее 9 тыс. российских военных. С 16 января по 1 февраля 2023 года в Белоруссии также прошли совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями России.
Эти действия подтверждали стремление обеих стран поддерживать мир и стабильность в регионе за счет защиты суверенитета и усиления военного сотрудничества. В то же время, заявления белорусских представителей о «демонстрации военной силы» Европой, отсутствии активности НАТО и Украины у границ могут быть связаны и с тем, что сами эти активности воспринимаются Минском как ответ на уже произошедшие усиления военного присутствия в сопредельных странах.