Власти Белоруссии сообщили, что со стороны Украины больше не готовится нападение

Вокруг Белоруссии складывается стабильная обстановка, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин. По его словам, белорусские военнослужащие не фиксируют «большой активности» со стороны НАТО или соседней Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Виктор Хренин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр обороны Виктор Хренин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим», — сказал господин Хренин (цитата по «БелТА»).

По его словам, «в сопредельных странах проходит минимальное количество учений» НАТО, также с украинской стороны нет признаков подготовки к агрессивным действиям. Он добавил, что «в информационном поле звучит все что угодно», но для украинцев «напряжение на нашей границе не нужно».

Виктор Хренин добавил, что Минобороны Белоруссии «не расслабляется», поскольку на южной границе находится «минимальный комплект подразделений сил специальных операций». Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах. «Самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим»,— добавил министр.