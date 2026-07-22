Власти Белоруссии сообщили, что со стороны Украины больше не готовится нападение
Вокруг Белоруссии складывается стабильная обстановка, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин. По его словам, белорусские военнослужащие не фиксируют «большой активности» со стороны НАТО или соседней Украины.
Министр обороны Виктор Хренин
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим», — сказал господин Хренин (цитата по «БелТА»).
По его словам, «в сопредельных странах проходит минимальное количество учений» НАТО, также с украинской стороны нет признаков подготовки к агрессивным действиям. Он добавил, что «в информационном поле звучит все что угодно», но для украинцев «напряжение на нашей границе не нужно».
Виктор Хренин добавил, что Минобороны Белоруссии «не расслабляется», поскольку на южной границе находится «минимальный комплект подразделений сил специальных операций». Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах. «Самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим»,— добавил министр.
Заявления о снижении напряженности на границе с Украиной и отсутствии угрозы нападения, озвученные министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, контрастируют с предыдущими оценками белорусских властей. Ранее, 16 августа 2024 года, Хренин заявлял о высокой вероятности провокаций на границе с Украиной, отмечая активную деятельность подразделений СБУ и использование дронов, которые иногда нарушали воздушное пространство Белоруссии. В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохранялась "высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций".
Кроме того, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 9 сентября 2024 года сообщал об усилении охраны и обороны госграницы с Украиной путем развертывания дополнительных воинских частей и соединений. Это было сделано для "адекватного реагирования на складывающуюся обстановку". Он также утверждал, что вблизи границы размещена военная группировка ВСУ численностью около 14 тыс. солдат. В ноябре 2024 года Минобороны Белоруссии даже заявляло, что уехавшие оппозиционные деятели продолжают подготовку к смещению действующей власти, и "речь может идти в том числе и о силовом сценарии, в то время как НАТО «готовится к открытому вооруженному противостоянию» с Белоруссией и Россией".
В целом, риторика белорусских официальных лиц на протяжении последнего года указывала на серьезные угрозы со стороны Украины и НАТО. Например, в феврале 2024 года Хренин утверждал, что страны НАТО ведут разведку против республики и готовятся к военным действиям. В 2021 году начальник Генштаба белорусских ВС Виктор Гулевич сообщал о развертывании разведывательных центров НАТО у границ России и Белоруссии. Также Минск и Москва регулярно проводят совместные военные учения, что, по заявлениям белорусской стороны, является ответом на угрозы и агрессивную политику недружественных стран.