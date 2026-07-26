Эдуарду Сперцяну подобрали замену

Программа первого тура чемпионата России по футболу завершилась матчами с участием «Краснодара» и «Локомотива», которые в прошлом сезоне завоевали серебряные и бронзовые медали. Москвичи дома сыграли вничью с «Ахматом» — 1:1, тогда как кубанцы одолели в гостях «Рубин» — 3:1. Для вице-чемпионов матч тоже складывался непросто, так как они проигрывали 0:1. На результат повлияло раннее удаление защитника казанцев Ильи Рожкова. У «Краснодара» в отсутствие Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы блеснул Хуан Боселли. Именно он заработал большинство и потом набрал два очка по системе «гол плюс пас».

Для «Локомотива» домашний матч с «Ахматом», который в прошлом чемпионате доставил столичному клубу немало проблем, начался неожиданно легко. Уже на восьмой минуте Зелимхан Бакаев наказал за грубую ошибку при выполнении поперечной передачи центрального защитника грозненцев Турпал-Али Ибишева, перехватил ее, убежал один на один с голкипером Георгием Шелией и точно пробил низом. В обеих встречах бронзового для железнодорожников сезона-2025/26 это им приходилось отыгрываться, а в Москве они с большим трудом ушли от поражения, уступая 0:2. Тогда команда Михаила Галактионова дважды сыграла с «Ахматом» вничью, а сейчас она явно не стала сильнее.

Основные потери красно-зеленые понесли в атакующей линии.

Кроме того, что второй бомбардир клуба по итогам прошлого чемпионата Дмитрий Воробьев перебрался в «Краснодар», по-прежнему недоступен восстанавливающийся после травмы Николай Комличенко. В итоге Галактионов даже изменил расстановку на 4–4–2, в которой тандем нападающих составили бывший вингер Александр Руденко и Вадим Раков, вернувшийся из аренды в «Крылья Советов».

Усилить состав трансферами «Локомотиву» пока не удалось, а защитника Георгия Джикию и полузащитника Александра Коваленко взяли скорее для ротации. Еще и участник недавнего чемпионата мира в составе сборной Мексики Сесар Монтес остался вне заявки.

«Ахмат» активно поработал на трансферном рынке, но у него возникли другие трудности, так как Международная федерация футбола наложила запрет на регистрацию новичков.

Несколько футболистов грозненцы успели оформить, а защитник Арсен Адамов и бразильский опорник Жулио Роман вышли в стартовом составе. Пропустив быстрый гол, команда Станислава Черчесова имела превосходный шанс сравнять счет, когда уже москвичи допустили непростительную ошибку вблизи своей штрафной площади. Эгаш Касинтура вроде бы сделал все, чтобы Лечи Садулаев забил в полупустые ворота, но он простил хозяев и попал в защитника Евгения Морозова.

Уже во втором тайме Максим Самородов, которого сватали в «Спартак», нанес очень неприятный удар, и «Локомотив» спас вратарь Антон Митрюшкин. А вот железнодорожники выглядели в атаке неважно, и, если бы не удачное стечение обстоятельств, приведшее к голу Бакаева, даже непонятно, как они собирались вскрывать оборону «Ахмата». После перерыва подопечные Галактионова вообще полностью сосредоточились на удержании минимального преимущества, а удерживали его благодаря Митрюшкину, который еще нейтрализовал и выход один на один Касинтуры.

В концовке хозяева выпустили Джикию, чтобы уж совсем забетонировать штрафную площадь и подступы к ней, но именно 32-летний ветеран стал невольным виновником ответного гола гостей на 83-й минуте. Если бы не рикошет от Джикии, Митрюшкин, скорее всего, справился бы с ударом новичка грозненцев Эральда Максути, а так мяч полетел по более сложной траектории и опустился в сетку. Только когда клюнул жареный петух, москвичи пошли вперед, однако их запоздалый всплеск активности ни к чему не привел. Хотя Жерзино Ньямси загубил убойный момент, очутившись один перед грозненскими воротами. Камерунец промазал, и «Локомотив» снова сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1.

«Краснодар» начал чемпионат в Казани, где в прошлом сезоне потерпел поражение от «Рубина» — 1:2. При этом вице-чемпионы приехали не только без Эдуарда Сперцяна, который теперь будет выступать за саудовский «Аль-Ахли», но и без нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы, получившего травму на чемпионате мира. Да, кубанцы купили Воробьева за €7,3 млн (по данным Transfermarkt), и все равно сложно было представить, как они обойдутся без своих лидеров.

На вырученные от продажи Сперцяна деньги «Краснодар» приобрел еще бразильского хавбека Кристиана за €9,6 млн и защитника «Ростова» Илью Ваханию за €1,55 млн.

Плюс в качестве свободных агентов пришли полузащитники Магомед Оздоев и Даниил Уткин. Но в стартовом составе из новичков оказались только Воробьев и Вахания.

«Рубин» по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился, тем более что под руководством главного тренера Франка Артиги превратился в очень крепкую команду. А когда в ударе ее лучший бомбардир Мирлинд Даку, казанцы вообще чрезвычайно опасны. И если первый момент албанец не реализовал, когда гостей выручил голкипер Станислав Агкацев, то в следующем эпизоде все исполнил образцово. Нужно отметить и потрясающую длинную передачу в исполнении вратаря Евгения Ставера. Даку продавил Витора Тормену, умчался от другого центрбека Жубала и вонзил мяч в сетку.

На 12-й минуте хозяева повели 1:0, а на 18-й потеряли защитника Илью Рожкова, который отмахнулся от Хуана Боселли. На VAR решили, что такой фол заслуживает прямой красной карточки, хотя часто в аналогичных ситуациях ограничиваются желтой. Наверное, на судей произвело впечатление то, что у Боселли появилась кровь. Дальше «Рубину» пришлось играть в меньшинстве и обороняться. Кроме попадания Воробьева в перекладину ударом из-за штрафной, у ворот Ставера в первом тайме ничего опасного не было. Но в добавленное время главный арбитр Артем Чистяков принял еще одно спорное решение, назначив штрафной после картинного падения Дугласа Аугусто и едва не спровоцировав потасовку. В итоге именно с этого стандарта Боселли забил. Правда, казанцы и сами виноваты, ведь мяч пролетел сквозь стенку.

О победе им уже трудно было мечтать — в лучшем случае о ничьей. Но уже в дебюте второго тайма «Краснодар» лишил их и этой надежды.

Никита Кривцов положил два гола в течение четырех минут. Один не засчитали из-за положения вне игры у Воробьева, находившегося перед вратарем, а вот второй получился не только правильным, но и очень красивым. Жуан Батши отдал пас Боселли, тот пяткой перевел мяч на Кривцова, который в касание поразил цель. В этом конкретном матче Боселли компенсировал отсутствие Сперцяна, да и Кривцов показал, что на него можно рассчитывать как на бомбардира. Если учесть, что судьи отменили еще один его гол из-за маленького офсайда, он оформил хет-трик.

К чести «Рубина», он боролся даже в меньшинстве, а Даку вполне мог добыть для команды ничью, когда раскачал в штрафной Тормену и коварно ударил из-под него. Агкацев потащил. А на 94-й минуте отличился новичок кубанцев Кристиан, выскочивший один на один со Ставером и добивший мяч после сейва вратаря. «Краснодар» выиграл 3:1 и присоединился к группе из пяти клубов, которые также стартовали в чемпионате России с победы.

Александр Ильин