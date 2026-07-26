На авиасалоне в Фарнборо показали новинки для беспилотной войны будущего
В британском Фарнборо завершилась деловая программа 55-го Международного авиасалона — одной из трех крупнейших авиационных выставок мира. Впервые в его истории соотношение гражданских и военных экспонатов было почти равным, хотя ранее традиционно доминировала коммерческая авиация. А многие из новичков Фарнборо оказались не авиастроителями, а компаниями из сферы искусственного интеллекта и финансирования оборонных проектов.
В отличие от выставок десятилетней давности, где главное внимание уделялось преимущественно новым самолетам, нынешний Фарнборо показал изменение самой логики развития военной авиации: пилотируемый истребитель превращается в командный пункт для группы беспилотников, а эффективность систем ПВО все чаще определяется не максимальной дальностью поражения, а возможностью экономично отражать массовые атаки дешевых дронов. Именно вокруг этих двух направлений — автономных платформ и борьбы с ними — сегодня разворачивается основная технологическая конкуренция.
Подробности — в материале «Ведущие и ведомые».
Активное развитие беспилотных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) является ключевым трендом в авиационной отрасли, затрагивающим как гражданский, так и военный секторы. Национальные проекты, такие как утвержденная в 2023 году стратегия развития беспилотной авиации РФ до 2030 года и национальный проект «Беспилотные авиационные системы», направлены на стимулирование спроса на отечественные решения, развитие инфраструктуры и подготовку кадров. К 2035 году прогнозируется, что до 1 млн гражданских дронов будут использоваться на малых высотах, при этом 80–85% из них будут отечественного производства.
Данный тренд актуален и для оборонного сектора. Так, лидер КНДР Ким Чен Ын в марте 2025 года призвал сделать беспилотные технологии и ИИ основой развития современных вооружений своей страны. Россия также активно работает над средствами противодействия беспилотникам, что было продемонстрировано на XIII Международном военно-морском салоне «Флот-2026», где главной темой стала защита от беспилотных летательных аппаратов и катеров. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в 2024 году сообщал, что к 2030 году производство дронов в России должно составить более 32 тысяч единиц ежегодно, а их доля на рынке достигнет 70%.