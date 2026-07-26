Ведущие и ведомые

В британском Фарнборо завершилась деловая программа 55-го Международного авиасалона — одной из трех крупнейших авиационных выставок мира. Впервые в его истории соотношение гражданских и военных экспонатов было почти равным, хотя ранее традиционно доминировала коммерческая авиация. А многие из новичков Фарнборо оказались не авиастроителями, а компаниями из сферы искусственного интеллекта и финансирования оборонных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Истребитель Tempest, разрабатываемый в рамках англо-итало-японской программы GCAP (Global Combat Air Programme) Фото: Toby Melville / Reuters Boeing MQ-28 Ghost Bat на авиасалоне в Фарнборо Фото: Toby Melville / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Истребитель Tempest, разрабатываемый в рамках англо-итало-японской программы GCAP (Global Combat Air Programme) Фото: Toby Melville / Reuters Boeing MQ-28 Ghost Bat на авиасалоне в Фарнборо Фото: Toby Melville / Reuters

В отличие от выставок десятилетней давности, где главное внимание уделялось преимущественно новым самолетам, нынешний Фарнборо показал изменение самой логики развития военной авиации: пилотируемый истребитель превращается в командный пункт для группы беспилотников, а эффективность систем ПВО все чаще определяется не максимальной дальностью поражения, а возможностью экономично отражать массовые атаки дешевых дронов. Именно вокруг этих двух направлений — автономных платформ и борьбы с ними — сегодня разворачивается основная технологическая конкуренция.

Самой заметной частью выставки стали автономные боевые аппараты, предназначенные действовать совместно с пилотируемыми истребителями и вертолетами,— так называемые Collaborative Combat Aircraft, или «верные ведомые».

BAE Systems впервые публично показала прототип беспилотника размером с учебно-боевой самолет Hawk для радиоэлектронной борьбы и высокоточных ударов совместно с истребителем Typhoon, а в перспективе — с будущим Tempest, который Великобритания разрабатывает вместе с Италией и Японией по программе создания истребителя-невидимки шестого поколения GCAP. По информации компании, аппарат должен обеспечить 70–80% боевых возможностей истребителя примерно за четверть его стоимости, а один Typhoon или Tempest сможет управлять сразу несколькими такими беспилотниками. Летные испытания Brontanax намечены на 2027 год.

General Atomics также вывела на стенд полноразмерный макет «верного ведомого» (это совпало с заключением производственного контракта ВВС США на серийный аппарат этого класса — FQ-42A) и показала интеграцию миниатюрной крылатой ракеты SPEAR, расширяющей возможности беспилотника до способности наносить удары самостоятельно. Boeing впервые представил в Европе MQ-28 Ghost Bat, а Anduril совместно с Archer Aviation — гибридный тилтротор (конвертоплан с поворотным ротором) Thunder для сопровождения ударных вертолетов.

Не менее широко были представлены средства борьбы с беспилотниками — как ответ на ситуацию, когда дешевый ударный аппарат вынуждает применять многомиллионные средства перехвата.

Lockheed Martin впервые публично показала Morfius X-Rotor — компактный аппарат с источником направленного микроволнового излучения. По заявлению компании, он способен выводить из строя более 50 беспилотников за один вылет и после выполнения задачи возвращаться на базу для повторного применения. Одновременно компания представила новый перехватчик Patriot PAC-3 ACE стоимостью менее $2 млн — примерно вдвое дешевле нынешнего PAC-3 MSE.

Еще одним заметным блоком экспонатов стали разработки израильских компаний. Rafael показала лазерный комплекс Iron Beam: по заявлению израильского Минобороны, это первая в мире лазерная система направленной энергии, полностью интегрированная и официально принятая на вооружение армией в декабре 2025 года. При этом собственные лазерные комплексы для борьбы с дронами разрабатывают и уже эксплуатируют — с той или иной степенью подтвержденности — Китай (система Silent Hunter, которую, по данным СМИ, уже поставляли Саудовской Аравии и Ирану), Россия и США, так что «первенство» Iron Beam стоит понимать как первый случай полной интеграции лазера в национальную систему ПВО, а не первое боевое применение направленной энергии как таковой.

Наконец, концерн Israel Aerospace Industries показал модульную сетевую систему Hypnosis против спутниково-наводимых дронов, действующую не на поражение, а на подавление и увод цели с курса. А на одном из стендов демонстрировалась система командования и управления контр-БПЛА Samurai с ИИ-распознаванием типа дрона и наличием у него боевой нагрузки.

Дмитрий Сотак