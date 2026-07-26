Действующий чемпион мира Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Действующий чемпион мира Ландо Норрис 26 июля выиграл Гран-при Венгрии. Для британца и для команды McLaren, являющейся обладателем Кубка конструкторов, это первая победа в сезоне.

Вторым финишировал первый номер Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнул призовую тройку лидер чемпионата Кими Антонелли. Учитывая, что оба его главных конкурента, Льюис Хэмилтон (Ferrari) и напарник по Mercedes Джордж Рассел, финишировали позади, отрыв Антонелли от ближайшего преследователя — Хэмилтона — достиг 50 очков.

Гран-при Венгрии принято относить к числу не самых зрелищных этапов. Конфигурация трассы такова, что обгоны тут затруднены. Не так, как в Монако, но достаточно, чтобы испортить впечатления фанатам. Однако нынешняя гонка благодаря новому техническому регламенту, после внедрения которого дефицит обгонов в «Формуле-1» был ликвидирован настолько надежно, что во многом девальвировал их ценность, получилась вполне достойной в плане зрелищности. Событий на трассе хватало, но в вызывающий головокружение калейдоскоп они не сливались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпион мира вернул свое место».