Чемпион мира вернул свое место

Действующий чемпион мира Ландо Норрис 26 июля выиграл Гран-при Венгрии. Для британца и для команды McLaren, являющейся обладателем Кубка конструкторов, это первая победа в сезоне. Вторым финишировал первый номер Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнул призовую тройку лидер чемпионата Кими Антонелли. Учитывая, что оба его главных конкурента, Льюис Хэмилтон (Ferrari) и напарник по Mercedes Джордж Рассел, финишировали позади, отрыв Антонелли от ближайшего преследователя — Хэмилтона — достиг 50 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландо Норрис

Фото: Darko Bandic / AP Ландо Норрис

Фото: Darko Bandic / AP

Гран-при Венгрии принято относить к числу не самых зрелищных этапов. Конфигурация трассы такова, что обгоны тут затруднены. Не так, как в Монако, но достаточно, чтобы испортить впечатления фанатам. Однако нынешняя гонка благодаря новому техническому регламенту, после внедрения которого дефицит обгонов в «Формуле-1» был ликвидирован настолько надежно, что во многом девальвировал их ценность, получилась вполне достойной в плане зрелищности. Событий на трассе хватало, но в вызывающий головокружение калейдоскоп они не сливались.

Зрители увидели и отличный старт, в ходе которого Оскар Пиастри лишил первого места своего напарника по McLaren Ландо Норриса, и плотную битву за третью позицию Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, и очередной провал Джорджа Рассела.

За последнего было немного обидно: с шестого места на стартовом поле он из-за осечки техники откатился в хвост пелотона.

Пара Ферстаппен—Хэмилтон выдала изумительное противостояние. Хэмилтон, Ferrari которого был явно быстрее Red Bull голландца, никак не мог реализовать потенциал машины и выйти вперед. Зато в Ferrari правильно подгадали с моментом для пит-стопа, за счет которого Хэмилтон в итоге и оказался впереди. Но только затем, чтобы вскоре позволить Ферстаппену провернуть самый красивый финт гонки: британец набросился было на Лиама Лоусона (Racing Bulls), одолел его, но с удивлением обнаружил, что моментом воспользовался Ферстаппен. Голландец пошел на двойной обгон и провел его блестяще. Настолько, что все повидавший гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе счел необходимым выйти в эфир и сообщить: «Это было нечто!»

Впереди разворачивалась борьба двух McLaren. В прошлом сезоне Норрис и Пиастри стабильно в очном противостоянии решали судьбу первого места на этапах. Но в этом году их машина представляет собой лишь тень чемпионского агрегата сезона 2025 года. McLaren ломался, не ехал, в Китае так вообще обе машины не смогли выйти на старт. Но, похоже, большую часть проблем в коллективе решили. Оставалось выяснить, кто же в этой паре будет быстрее в этот раз.

Пиастри шел первым, Норрис был где-то очень близко от австралийца, жалуясь, что, если бы ему только позволили, он бы показал настоящую скорость. Так все говорят, когда просят команду убрать с пути напарника-конкурента. Но Норрис не соврал.

После пит-стопов он оказался впереди и действительно уехал вперед от преследователей, фактически сделав гонку и обеспечив себе и McLaren первую победу в сезоне. Правда, задачу ему облегчил сам Пиастри. Он сошел с дистанции (по всей видимости, перестарался он с атаками на бордюры и повредил машину). А вторым оказался не устававший ругать свою машину Ферстаппен. Потом он уже признался, что, разумеется, никак не ожидал такого успешного выступления.

Ничуть не меньше удивился, наверное, и Кими Антонелли. Лидер чемпионата застрял было где-то в середине первой десятки. После очередного пит-стопа, вернувшись на трассу в той же трясине, он спросил команду: «На что мы рассчитываем?» Ему ответили: «На второе место». Звучало оптимистично. Но в Mercedes просчитали почти правильно. Антонелли вполне мог дотянуться до второго места. Чуть не повезло, что борьбу за позицию на подиуме ему навязал Хэмилтон (бессмысленную: британец получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн и в итоговом протоколе переместился на пятое место).

Но отбиваясь от Хэмилтона, Антонелли не мог сконцентрироваться на том, чтобы гнаться за Ферстаппеном. Так и прибыл к финишу третьим. Не тот результат, к которому итальянец привык в этом сезоне (на его счету шесть выигранных этапов), но все равно хороший исход. Ведь благодаря ему от идущего на втором месте Хэмилтона он оторвался уже на 50 очков. Занимающего третье место Рассела Антонелли опережает на 59 баллов.

Александр Петров