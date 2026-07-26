Сенатора Флавиу Болсонару выдвинули в президенты Бразилии

Либеральная партия 25 июля выдвинула 45-летнего сенатора Флавиу Болсонару кандидатом в президенты Бразилии. Его отцу крайне правому экс-президенту Жаиру Болсонару путь на выборы, которые состоятся 4 октября, закрыт. Он отбывает 27-летний срок за попытку госпереворота и лишен права избираться. Соперником Болсонару-младшего будет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Выдвижение Флавиу Болсонару стало финалом продолжавшегося несколько месяцев торга в правом лагере, где на роль кандидата прочили то бывшую первую леди Мишель Болсонару, то губернатора Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. В то время как болсонаристы и Либеральная партия консолидировались вокруг Флавиу Болсонару, левый фланг уже выстроился вокруг Лулы да Силвы. Еще в октябре 2025 года президент подтвердил, что пойдет на четвертый срок, заверив: «У меня столько же энергии, сколько было и в 30 лет».

Проведенный компанией Datafolha опрос, результаты которого были обнародованы 24 июля, показал: в первом туре за Лулу да Силву готовы проголосовать 40% избирателей (минус один процентный пункт за месяц), а за Болсонару — 32% (плюс один процентный пункт). Более устойчивыми позиции левого кандидата выглядят и во втором туре, который — если понадобится — состоится 25 октября: 48% против 43% у Болсонару.

Подробнее — в материале «Ъ» «На бразильских выборах сын пойдет за отца».