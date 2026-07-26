Сенатора Флавиу Болсонару выдвинули в президенты Бразилии
Либеральная партия 25 июля выдвинула 45-летнего сенатора Флавиу Болсонару кандидатом в президенты Бразилии. Его отцу крайне правому экс-президенту Жаиру Болсонару путь на выборы, которые состоятся 4 октября, закрыт. Он отбывает 27-летний срок за попытку госпереворота и лишен права избираться. Соперником Болсонару-младшего будет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Выдвижение Флавиу Болсонару стало финалом продолжавшегося несколько месяцев торга в правом лагере, где на роль кандидата прочили то бывшую первую леди Мишель Болсонару, то губернатора Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. В то время как болсонаристы и Либеральная партия консолидировались вокруг Флавиу Болсонару, левый фланг уже выстроился вокруг Лулы да Силвы. Еще в октябре 2025 года президент подтвердил, что пойдет на четвертый срок, заверив: «У меня столько же энергии, сколько было и в 30 лет».
Проведенный компанией Datafolha опрос, результаты которого были обнародованы 24 июля, показал: в первом туре за Лулу да Силву готовы проголосовать 40% избирателей (минус один процентный пункт за месяц), а за Болсонару — 32% (плюс один процентный пункт). Более устойчивыми позиции левого кандидата выглядят и во втором туре, который — если понадобится — состоится 25 октября: 48% против 43% у Болсонару.
Подробнее — в материале «Ъ» «На бразильских выборах сын пойдет за отца».
Жаир Болсонару не мог баллотироваться на пост президента Бразилии из-за приговора Высшего избирательного суда, который лишил его права избираться до 2030 года за злоупотребление властью и неправомерное использование СМИ на выборах 2022 года. В ноябре 2025 года он был приговорен к 27 годам тюрьмы за организацию попытки государственного переворота после поражения на этих выборах. Это первый случай в истории современной Бразилии, когда бывший глава государства осужден за попытку насильственной смены власти.
Судебный процесс против Жаира Болсонару начался в 2022 году. В ходе расследования выяснилось, что он и его сторонники планировали аннулирование итогов выборов, ограничение полномочий Верховного суда и Конгресса, а также информационную кампанию по фальсификации голосования для удержания власти. Экс-президент США Дональд Трамп осудил преследование Жаира Болсонару, назвав это «охотой на ведьм», и даже вводил санкции в отношении бразильских товаров, чтобы добиться его освобождения.
На протяжении его президентства рейтинги Жаира Болсонару подвергались значительным колебаниям. В начале своего президентского срока, в 2019 году, он столкнулся с недовольством после решения о смене главы государственной нефтяной компании Petrobras, что привело к массовым демонстрациям. К 2021 году его рейтинг стремительно падал на фоне пандемии COVID-19, главным образом из-за его позиции против вакцинации. Сам Болсонару постоянно искал поддержки у военных, хотя эксперты сомневались в его готовности открыто установить диктатуру.