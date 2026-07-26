РНПК может выйти из антитеррористического страхового пула

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), по словам источников “Ъ”, собирается покинуть Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) — объединение участников рынка, предназначенное для перестрахования рисков терроризма и диверсий. Госкомпания является крупнейшим участником пула по объему принимаемой ответственности, однако имеет ограниченное влияние при принятии решений. РАТСП подготовил свои предложения, но не отправил их перестраховщику. По словам экспертов, какое бы решение ни было принято, оно ужесточит условия для других участников пула.

Для компании действующий механизм пула становится излишней нагрузкой, говорят участники страхового рынка. Небольшие страховые компании могут договориться и заставить РНПК принимать тяжелые риски. Однако переход на спецакцепт со стороны РНПК лишил бы систему оперативности, а также переложил бы критические риски на остальных игроков. Сценарий с увеличением веса РНПК внутри пула сохранит финансовый каркас системы, но неизбежно приведет к росту тарифов, увеличению франшиз и расширению списков исключений из страховых договоров.

Подробности — в материале «Подальше от террора».