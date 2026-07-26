Российские эмитенты сократили привлечения на долговом рынке

За минувшую неделю состоялось лишь два размещения корпоративных облигаций на сумму 53 млрд руб. Это в пять раз меньше результата недельной давности. Эмитенты и инвесторы следуют за Минфином, временно прервавшим размещение ОФЗ из-за роста доходности гособлигаций. Последнее решение ЦБ по ставке может оживить первичный рынок облигаций.

Снижение активности произошло на фоне резкого роста доходностей гособлигаций, произошедшего после июньского заседания Банка России. Тогда регулятор сократил шаг снижения ключевой ставки (КС) с 0,5 п. п. до 0,25 п. п. За месяц после этого решения доходности гособлигаций срочностью свыше двух лет выросли в среднем на 1,6 п. п., до 15–16,7% годовых, вернувшись к значениям мая 2025 года. В этих условиях после череды отмены текущих аукционов по размещению ОФЗ Минфин принял решение приостановить их проведение на неопределенное время.

Объем рыночных размещений корпоративных облигаций в первой половине 2026 года составил 3,75 трлн руб. «В условиях неопределенности многие инвесторы и эмитенты воздерживались от каких-либо решений, в том числе в части первичных размещений»,— отмечает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук.

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