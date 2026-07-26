Российские эмитенты сократили привлечения на долговом рынке
За минувшую неделю состоялось лишь два размещения корпоративных облигаций на сумму 53 млрд руб. Это в пять раз меньше результата недельной давности. Эмитенты и инвесторы следуют за Минфином, временно прервавшим размещение ОФЗ из-за роста доходности гособлигаций. Последнее решение ЦБ по ставке может оживить первичный рынок облигаций.
Снижение активности произошло на фоне резкого роста доходностей гособлигаций, произошедшего после июньского заседания Банка России. Тогда регулятор сократил шаг снижения ключевой ставки (КС) с 0,5 п. п. до 0,25 п. п. За месяц после этого решения доходности гособлигаций срочностью свыше двух лет выросли в среднем на 1,6 п. п., до 15–16,7% годовых, вернувшись к значениям мая 2025 года. В этих условиях после череды отмены текущих аукционов по размещению ОФЗ Минфин принял решение приостановить их проведение на неопределенное время.
Объем рыночных размещений корпоративных облигаций в первой половине 2026 года составил 3,75 трлн руб. «В условиях неопределенности многие инвесторы и эмитенты воздерживались от каких-либо решений, в том числе в части первичных размещений»,— отмечает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук.
Подробнее — в материале «Ъ» «Корпоративная придержка».
Снижение активности на российском долговом рынке в ноябре 2024 года, когда объем рыночных размещений корпоративных облигаций упал на 43% по сравнению с октябрем, обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. В октябре регулятор поднял ключевую ставку до 21%, что привело к снижению спроса на облигации со стороны крупных банков, вынужденных сокращать вложения из-за ужесточения регуляторных нормативов. Для привлечения инвесторов эмитенты вынуждены были увеличивать частоту выплат по купонам, отдавая предпочтение ежемесячным, и привязывать их к ключевой ставке. Неопределенность относительно дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России также повлияла на решения эмитентов и инвесторов.
Подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2022 года, когда активность эмитентов на внутреннем долговом рынке снизилась из-за отказа Банка России от дальнейшего прогнозирования снижения ключевой ставки и объявленных Минфином масштабных заимствований. Тогда доходности ОФЗ выросли, достигнув уровней апреля. В феврале 2023 года эмитенты также сокращали активность, ожидая большей определенности в денежно-кредитной политике Центрального банка и прогнозов по ключевой ставке.