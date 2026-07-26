Глава МИД Ирана Аракчи созвонился с Лавровым

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поговорил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба иранского посольства в Москве.

По данным диппредставительства, министры обсудили «последние региональные и международные события». Что именно обсуждали господа Лавров и Аракчи, посольство не уточнило.

Сергей Лавров и Аббас Аракчи в последний раз разговаривали по телефону 17 июня. Тогда господин Аракчи поделился деталями меморандума Тегерана и Вашингтона. Главы МИД России и Ирана согласились, что необходимо продолжать дипломатическое сотрудничество со странами региона для стабилизации ситуации. 24 июля министры встретились на заседании совета министров иностранных дел стран ШОС в Киргизии.