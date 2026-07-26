Каждую трансляцию ЧМ-2026 на «Матч ТВ» в среднем смотрели почти 4 млн человек

В среднем каждую прямую трансляцию чемпионата мира по футболу, по данным Mediascope, смотрели около 3,9 млн человек (охват; все 4+, Россия 0+). Об этом «Ъ» сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Это очень хороший показатель, — сказал он. — Стоит учитывать, что в эту статистику попало большое количество матчей группового этапа с не самыми интересными для российского зрителя вывесками, которые для европейской части России шли в ночное время».

«Для матчей, которые шли в более или менее нормальное время, средний охват превысил 5 млн человек», — добавил он. Всего, по его словам, прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. «Мы показали 69 игр в прямом эфире, их средняя доля (мужчины 14–59; Россия 0+) составила 16,7%», — отметил Александр Тащин.

Подробнее — в интервью Александра Тащина «Ъ».