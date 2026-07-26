Венесуэла вышла из Международного уголовного суда

Планирование выхода Венесуэлы из Римского статута, которым был учрежден Международный уголовный суд, началось еще в конце 2025 года. Так, 1 декабря в Каракасе закрылся офис МУС, а уже 11 декабря парламент проголосовал за денонсацию Римского статута. Причиной такого демарша стало начатое в 2018 году расследование МУС в отношении руководства страны по подозрению в преступлениях против человечности.

Спустя несколько часов после отставки генпрокурора МУС Карима Хана глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия выступил с заявлением. Он сообщил, что направил генсеку ООН уведомление о денонсации Римского статута по поручению Дельси Родригес. А далее обвинил МУС в предвзятости по отношению к странам Глобального Юга, так как именно они становятся фигурантами большинства расследований.

Подробности — в материале «Венесуэла поступила по американским заветам».