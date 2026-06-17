Лавров и Аракчи обсудили детали меморандума Ирана и США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы господин Аракчи поделился деталями меморандума Тегерана и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Во время разговора глава МИД Ирана объяснил детали меморандума и отметил, что на США лежит ответственность за выполнение должным образом его пунктов»,— указано в сообщении (цитата по агентству IRNA).

В публикации отмечается, что Аббас Аракчи подчеркнул важность «полного прекращения» боевых действий со стороны Израиля в отношении Ливана. Главы МИД России и Ирана согласились с необходимостью продолжать дипломатическое сотрудничество со странами региона для стабилизации ситуации и безопасности.

Меморандум о взаимопонимании Иран и США заключили в ночь на 15 июня. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии. NYT со ссылкой на иранские источники уточняла, что в подписании поучаствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, а также Аббас Аракчи.