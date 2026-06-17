Лавров и Аракчи обсудили детали меморандума Ирана и США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы господин Аракчи поделился деталями меморандума Тегерана и Вашингтона.
Аббас Аракчи
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Во время разговора глава МИД Ирана объяснил детали меморандума и отметил, что на США лежит ответственность за выполнение должным образом его пунктов»,— указано в сообщении (цитата по агентству IRNA).
В публикации отмечается, что Аббас Аракчи подчеркнул важность «полного прекращения» боевых действий со стороны Израиля в отношении Ливана. Главы МИД России и Ирана согласились с необходимостью продолжать дипломатическое сотрудничество со странами региона для стабилизации ситуации и безопасности.
Меморандум о взаимопонимании Иран и США заключили в ночь на 15 июня. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии. NYT со ссылкой на иранские источники уточняла, что в подписании поучаствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, а также Аббас Аракчи.
Переговоры между Ираном и США по ядерной программе и другим вопросам ведутся при посредничестве различных стран, в частности Омана и Пакистана. Эти непрямые переговоры часто описываются как процесс, где каждая сторона стремится максимизировать свои выгоды, а Иран активно использует тему своей ядерной программы как элемент переговорной позиции, одновременно наращивая дипломатические контакты для получения поддержки.
Россия, со своей стороны, неоднократно выражала готовность содействовать процессу урегулирования между США и Ираном, предлагая себя в качестве посредника. Москва призывает к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и подчеркивает важность учета интересов безопасности Ирана и его соседей. Обсуждение сирийской проблематики также является важной частью диалога между Россией и Ираном.