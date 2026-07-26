Аудитория ЧМ-2026 на «Матч ТВ» превысила 50 млн человек
Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. Об этом «Ъ» сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Средняя доля телеканала за июнь составила 5,7% среди мужчин 14–59 лет во всех городах России. В городах с населением 100+ тыс. еще больше — 7,4%. Это лучшие для нас показатели за всю историю канала», — сказал Александр Тащин.
«В июле цифры еще выше, но месяц пока не окончен, итоги подводить рано. Мы показали 69 игр в прямом эфире, их средняя доля (мужчины 14–59; Россия 0+) составила 16,7%», — добавил генеральный продюсер «Матч ТВ».
Подробнее — в интервью Александра Тащина «Ъ».
Права на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2026 года для российского телевидения приобрел «Газпром-медиа холдинг», куда входит «Матч ТВ». Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории чемпионата в нём принимают участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча. Открытие турнира состоялось 11 июня в Мехико, а финал пройдёт 19 июля в Нью-Джерси.
Данный чемпионат для российских болельщиков сопряжён с рядом трудностей. Отсутствие сборной России на турнире, а также неудобное время трансляций (многие матчи начинаются ночью по московскому времени) снижают интерес. Тем не менее, по данным Mediascope TV Index, за период с 11 по 21 июня матчи ЧМ посмотрели 28,4 млн человек в России. На онлайн-платформах также наблюдается интерес: Rutube за первые дни провёл более 5 млн просмотров и привлёк более 1,5 млн зрителей.