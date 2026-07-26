Аудитория ЧМ-2026 на «Матч ТВ» превысила 50 млн человек

Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. Об этом «Ъ» сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Средняя доля телеканала за июнь составила 5,7% среди мужчин 14–59 лет во всех городах России. В городах с населением 100+ тыс. еще больше — 7,4%. Это лучшие для нас показатели за всю историю канала», — сказал Александр Тащин.

«В июле цифры еще выше, но месяц пока не окончен, итоги подводить рано. Мы показали 69 игр в прямом эфире, их средняя доля (мужчины 14–59; Россия 0+) составила 16,7%», — добавил генеральный продюсер «Матч ТВ».

Подробнее — в интервью Александра Тащина «Ъ».