В Химках начался процесс по делу о хищении средств участников СВО в Шереметьево

В Химках начался очередной процесс по делу об организованном преступном сообществе (ОПС), которое в Шереметьево специализировалось на хищении средств пассажиров, в том числе участников СВО. На этот раз перед судом предстали таксисты, которые, по версии следствия, обманывали потерпевших, многократно завышая расценки на свои услуги. Например, за поездку из аэропорта до Павелецкого вокзала с одного из потерпевших затребовали более 60 тыс. руб.

Химкинский горсуд Московской области 23 июля приступил к рассмотрению дела Анварджона Маллаева, Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Дениса Терехова и Артура Юсупова. В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в ОПС, от 1 до 11 эпизодов особо крупного мошенничества, а также грабеж, разбой и вымогательство.

Все подсудимые, по версии Следственного комитета России, входили в состав ОПС, которое действовало на территории аэропорта Шереметьево с 2018 года, было создано лидерами лобненской группировки Игорем Бардиным (Барсик) и Алексеем Кабочкиным (Рязанец) для совершения имущественных преступлений против пассажиров, а после февраля 2022 года — и участников СВО. Для маскировки, говорится в деле, преступное сообщество использовало ООО «Вега» — компанию по предоставлению транспортных и других услуг в аэропорту.

Подробнее — в материале «Ъ» «60 тысяч до Павелецкого».