В Химках начался процесс по делу о хищении средств участников СВО в Шереметьево
В Химках начался очередной процесс по делу об организованном преступном сообществе (ОПС), которое в Шереметьево специализировалось на хищении средств пассажиров, в том числе участников СВО. На этот раз перед судом предстали таксисты, которые, по версии следствия, обманывали потерпевших, многократно завышая расценки на свои услуги. Например, за поездку из аэропорта до Павелецкого вокзала с одного из потерпевших затребовали более 60 тыс. руб.
Химкинский горсуд Московской области 23 июля приступил к рассмотрению дела Анварджона Маллаева, Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Дениса Терехова и Артура Юсупова. В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в ОПС, от 1 до 11 эпизодов особо крупного мошенничества, а также грабеж, разбой и вымогательство.
Все подсудимые, по версии Следственного комитета России, входили в состав ОПС, которое действовало на территории аэропорта Шереметьево с 2018 года, было создано лидерами лобненской группировки Игорем Бардиным (Барсик) и Алексеем Кабочкиным (Рязанец) для совершения имущественных преступлений против пассажиров, а после февраля 2022 года — и участников СВО. Для маскировки, говорится в деле, преступное сообщество использовало ООО «Вега» — компанию по предоставлению транспортных и других услуг в аэропорту.
Подробнее — в материале «Ъ» «60 тысяч до Павелецкого».
Уголовное дело о хищениях у участников СВО в Шереметьево изначально было возбуждено по фактам краж в конце 2024 года, а в марте 2025 года расследованием занялось Главное следственное управление СКР, после чего было возбуждено дело об организованном преступном сообществе (ОПС) и начались массовые аресты. По данным следствия, ОПС создали в начале 2018 года лидеры лобненской группировки Игорь Бардин (Барсик), Алексей Кабочкин (Рязанец) и Александр Вакуленко (Фунтик), маскируясь под ООО «Вега», которое оказывало транспортные и другие услуги в аэропорту. Изначально ОПС грабило иностранных граждан, но с 2022 года переключилось на участников СВО.
В ОПС, по материалам дела, входили несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы» и «спортсмены». Таксисты завышали стоимость проезда, предлагали доехать «по счетчику» с астрономической суммой или навязывали услуги по оформлению банковских карт, угрожая насилием. «Попрошайки», чаще всего девушки, выманивали деньги, рассказывая истории о краже билетов и кошельков. «Зазывалы» встречали участников СВО, приглашали их в бары и отправляли к «нужным» таксистам, предлагая завышенные цены на услуги, включая покупку билетов и размещение в гостинице. «Спортсмены» отвечали за сбор дани с таксистов и разрешали силовые конфликты.
В рамках дела было арестовано около 40 человек, включая бывших полицейских, которые, по данным следствия, были наводчиками или препятствовали возбуждению уголовных дел по заявлениям потерпевших. Общий ущерб по делу превысил 4 млн рублей, и количество потерпевших достигло не менее 50 человек, включая гражданских лиц. Некоторые фигуранты признали вину и заключили досудебные соглашения, однако большинство обвиняемых отрицают существование ОПС.