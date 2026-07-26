60 тысяч до Павелецкого

В Химках начался очередной процесс по делу об организованном преступном сообществе (ОПС), которое в Шереметьево специализировалось на хищении средств пассажиров, в том числе участников СВО. На этот раз перед судом предстали таксисты, которые, по версии следствия, обманывали потерпевших, многократно завышая расценки на свои услуги. Например, за поездку из аэропорта до Павелецкого вокзала с одного из потерпевших затребовали более 60 тыс. руб.

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Химкинский горсуд Московской области 23 июля приступил к рассмотрению дела Анварджона Маллаева, Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Дениса Терехова и Артура Юсупова. В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в ОПС, от 1 до 11 эпизодов особо крупного мошенничества, а также грабеж, разбой и вымогательство.

Все подсудимые, по версии Следственного комитета России, входили в состав ОПС, которое действовало на территории аэропорта Шереметьево с 2018 года, было создано лидерами лобненской группировки Игорем Бардиным (Барсик) и Алексеем Кабочкиным (Рязанец) для совершения имущественных преступлений против пассажиров, а после февраля 2022 года — и участников СВО. Для маскировки, говорится в деле, преступное сообщество использовало ООО «Вега» — компанию по предоставлению транспортных и других услуг в аэропорту.

ОПС, по материалам дела, состояло из нескольких структурных подразделений: «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены», таксисты и группа сотрудников местного линейного отдела полиции.

Всего в «большом» деле около четырех десятков фигурантов и более 60 эпизодов, поэтому в суд следствие отправляет обвиняемых небольшими группами поочередно. Нескольких таксистов Химкинский горсуд уже приговорил к длительным — от 10 до 17 лет — срокам лишения свободы, сейчас там же уже несколько месяцев слушается дело «попрошаек», на только что начавшемся процессе также рассматривается дело таксистов.

Подсудимые, по материалам обвинения, вступили в ОПС «не позднее 28 февраля 2022 года». Их роль, по версии следствия, заключалась в том, чтобы обирать пассажиров, многократно завышая стоимость поездок и других услуг.

Нередко их задачу облегчало состояние алкогольного опьянения, в котором находились военнослужащие, направлявшиеся в отпуск из зоны СВО. В одном из случаев, говорится в деле, за поездку от аэропорта до Казанского вокзала столицы один из фигурантов затребовал у потерпевшего, «не осведомленного о реальной стоимости поездки», в качестве оплаты 39 850 руб. Другому поездка из Шереметьево до Ярославского вокзала обошлась в 35 тыс. руб. Про этом сообщники уверяли военнослужащего в том, что довезли его «по низкой стоимости». Еще у одного потерпевшего потребовали 61 500 руб. за доставку к Павелецкому вокзалу.

Нужно отметить, что подавляющее большинство фигурантов категорически возражают против того, что входили в преступное сообщество. Как сообщал ранее “Ъ”, некоторые ключевые фигуранты, например Алексей Кабочкин и Александр Вакуленко (Фунтик), которого следствие сначала называло одним из создателей ОПС, а после заключения с ним сделки — руководителем структурного подразделения преступного сообщества, вину признали.

Александр Александров