Иран заявил о подрыве нефтетанкера на мине в Ормузском проливе

В Ормузском проливе подорвался на мине танкер, который пересекал морской коридор по маршруту, неодобренному иранскими властями. Об этом сообщило Минобороны Ирана, передает Fars.

В пресс-релизе Минобороны не указывается название танкера. О пострадавших при взрыве также не сообщается. Агентство пишет, что до этого исламская республика неоднократно предупреждала: если суда отклонятся от одобренного Ираном маршрута, «последствия будут нести сами суда».

Судоходство в Ормузском проливе во многом зависит от этапов конфликта между США, Израилем и Ираном. Сейчас в США утверждают, что транзит по морскому коридору открыт для всех коммерческих судов. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупреждали о минировании южной части Ормузского пролива. В КСИР заявили, что проход по проливу возможен только по специально отведенным маршрутам.