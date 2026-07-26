Иран заявил о подрыве нефтетанкера на мине в Ормузском проливе
В Ормузском проливе подорвался на мине танкер, который пересекал морской коридор по маршруту, неодобренному иранскими властями. Об этом сообщило Минобороны Ирана, передает Fars.
В пресс-релизе Минобороны не указывается название танкера. О пострадавших при взрыве также не сообщается. Агентство пишет, что до этого исламская республика неоднократно предупреждала: если суда отклонятся от одобренного Ираном маршрута, «последствия будут нести сами суда».
Судоходство в Ормузском проливе во многом зависит от этапов конфликта между США, Израилем и Ираном. Сейчас в США утверждают, что транзит по морскому коридору открыт для всех коммерческих судов. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупреждали о минировании южной части Ормузского пролива. В КСИР заявили, что проход по проливу возможен только по специально отведенным маршрутам.
Инцидент с подрывом танкера в Ормузском проливе произошел на фоне продолжающегося конфликта между Ираном, США и Израилем. С конца февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего Иран усилил контроль над проливом, используя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иран заявлял, что проход судов возможен только по специально отведенным маршрутам, а нарушители будут атакованы. Известны случаи, когда КСИР атаковал или разворачивал танкеры, игнорировавшие предупреждения, и захватывал суда, связанные с израильскими бизнесменами.
Данный стратегический морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, становится ареной противостояния. США пригрозили санкциями тем, кто будет платить Ирану за проход через пролив. Атаки на суда и блокировка пролива привели к сбоям в судоходстве, сокращению объемов экспорта иракской нефти и росту цен на топливо. Международные организации и страны, такие как Таиланд, были вынуждены эвакуировать свои суда из региона, а эксперты призывали к разминированию пролива.