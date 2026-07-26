Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об итогах смотрения ЧМ-2026
Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. О рекордной доле канала, перепродаже прав «Кинопоиску» и следующих соревнованиях “Ъ” рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
В среднем каждую прямую трансляцию турнира, по данным Mediascope, смотрело около 3,9 млн человек. Это очень хороший показатель. Стоит учитывать, что в эту статистику попало большое количество матчей группового этапа с не самыми интересными для российского зрителя вывесками, которые для европейской части России шли в ночное время. А для матчей, которые шли в более или менее нормальное время, средний охват превысил 5 млн человек.
Подробности — в материале «Рекордные цифры на то и рекордные, что повторить их будет непросто».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, о просмотре которого сообщил «Матч ТВ», исторический по своему формату: в нём впервые приняли участие 48 команд, разбитых на 12 групп по 4, вместо привычных 32. Всего было сыграно 104 матча. Права на трансляцию этого чемпионата для семейства каналов «Матч» приобрёл «Газпром-медиа холдинг». Этот турнир стал первым после масштабной реформы, расширившей состав участников соревнований.
Чемпионат прошёл в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Каждая из стран-хозяек провела свою церемонию открытия. Финал состоялся на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, а матч за третье место — в Майами. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года составил рекордные 727 млн долларов, что на 50% больше, чем у предыдущего турнира в Катаре. Rutube также транслировал матчи чемпионата мира 2026 года.