Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об итогах смотрения ЧМ-2026

Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. О рекордной доле канала, перепродаже прав «Кинопоиску» и следующих соревнованиях “Ъ” рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

В среднем каждую прямую трансляцию турнира, по данным Mediascope, смотрело около 3,9 млн человек. Это очень хороший показатель. Стоит учитывать, что в эту статистику попало большое количество матчей группового этапа с не самыми интересными для российского зрителя вывесками, которые для европейской части России шли в ночное время. А для матчей, которые шли в более или менее нормальное время, средний охват превысил 5 млн человек.

Подробности — в материале «Рекордные цифры на то и рекордные, что повторить их будет непросто».