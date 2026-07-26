Черногория отменит безвизовый режим для россиян с 1 ноября
Черногория с 1 ноября отменяет безвизовой режим для граждан России. Такое решение приняло в конце минувшей недели правительство страны. Это необходимо для того, чтобы Черногория могла вступить в Евросоюз уже в 2028 году, как она и рассчитывает. Для этого ей еще нужно до конца года завершить все переговоры о вступлении, а потом в течение года получить согласие всех 27 стран—членов ЕС.
Решение об отмене с 1 ноября безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии правительство Черногории приняло 23 июля в заочном порядке. Заседания кабинета не проводилось, а согласие большинства членов правительства было получено по телефону. Решение вступит в силу после его публикации в «Служебном вестнике Черногории», ожидается, что это произойдет уже в начале предстоящей недели.
Формально черногорское правительство продлило гражданам России и Белоруссии существовавшую для них все последние годы возможность «въезжать в Черногорию без виз, пребывать в стране 30 дней или следовать транзитом» — но только до 31 октября. В конце прошлого года в черногорском МИДе сообщили, что отмена безвизового режима для россиян произойдет «до конца сентября 2026 года». А еще до того премьер Милойко Спаич объявил в интервью Euronews, что его страна «очень скоро» введет визы для россиян, чтобы вступить в ЕС в 2028 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Черногория вводит визы для россиян».
Решение об отмене безвизового режима для россиян является частью обязательств Черногории по гармонизации своей визовой политики с требованиями Евросоюза для вступления в ЕС. Черногория, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года, должна постепенно исключать из своего безвизового списка страны, для которых в ЕС требуется виза. Завершение переговоров о вступлении ожидается к концу следующего года, а полноправное членство — к 2028 году. Евросоюз требовал от Черногории отмены безвизового режима для ряда стран, в противном случае угрожая лишить Подгорицу средств из Плана роста ЕС.
Ранее черногорские власти уже отменили безвизовый режим для граждан Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта. Прошлый раз срок отмены безвиза для россиян назывался «до конца сентября 2026 года», что могло быть связано с попытками максимально отсрочить этот шаг для сохранения туристического сектора, который приносит 26% ВВП страны. Россияне ежегодно составляют значительную часть иностранного турпотока и являются крупнейшими иностранными инвесторами в Черногории.
Введение виз уже вызвало снижение интереса россиян к покупке недвижимости в Черногории, а также опасения относительно падения турпотока. Власти страны сталкиваются с дилеммой, как удовлетворить требования ЕС и при этом минимизировать экономические потери для туристического сектора.