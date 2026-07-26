Черногория отменит безвизовый режим для россиян с 1 ноября

Черногория с 1 ноября отменяет безвизовой режим для граждан России. Такое решение приняло в конце минувшей недели правительство страны. Это необходимо для того, чтобы Черногория могла вступить в Евросоюз уже в 2028 году, как она и рассчитывает. Для этого ей еще нужно до конца года завершить все переговоры о вступлении, а потом в течение года получить согласие всех 27 стран—членов ЕС.

Решение об отмене с 1 ноября безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии правительство Черногории приняло 23 июля в заочном порядке. Заседания кабинета не проводилось, а согласие большинства членов правительства было получено по телефону. Решение вступит в силу после его публикации в «Служебном вестнике Черногории», ожидается, что это произойдет уже в начале предстоящей недели.

Формально черногорское правительство продлило гражданам России и Белоруссии существовавшую для них все последние годы возможность «въезжать в Черногорию без виз, пребывать в стране 30 дней или следовать транзитом» — но только до 31 октября. В конце прошлого года в черногорском МИДе сообщили, что отмена безвизового режима для россиян произойдет «до конца сентября 2026 года». А еще до того премьер Милойко Спаич объявил в интервью Euronews, что его страна «очень скоро» введет визы для россиян, чтобы вступить в ЕС в 2028 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черногория вводит визы для россиян».