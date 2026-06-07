«Лобненские» сдаются

Как стало известно “Ъ”, Алексей Кабочкин (Рязанец), которого следствие считает одним из лидеров лобненской ОПГ, признал, что участвовал в создании организованного преступного сообщества (ОПС), которое несколько лет действовало на территории аэропорта Шереметьево, и руководил им. ОПС разными способами похищало деньги у десятков пассажиров, в том числе участников СВО. При этом показания Кабочкина не во всем совпали с версией следствия, и адвокаты других фигурантов намерены допросить Рязанца в суде, чтобы добиться переквалификации действий своих подзащитных.

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Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Алексей Кабочкин

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Изменить свою позицию по делу Алексей Кабочкин, известный также как Рязанец, решил во время ознакомления с материалами своего уголовного дела. В СИЗО он попал в апреле прошлого года, когда, как рассказывал “Ъ”, сотрудниками СКР и ФСБ были проведены массовые задержания в рамках расследования деятельности ОПС в Шереметьево и за решеткой одновременно оказалось порядка 30 человек (впоследствии их число увеличилось еще на десяток).

На протяжении всего следствия Кабочкин, которому инкриминируют создание организованного преступного сообщества, мошенничество, кражу и вымогательство (ст. 210, 159, 158 и 163 УК РФ), вину отказывался признать категорически. Он утверждал, что вел в аэропорту легальную предпринимательскую деятельность — возглавляемое им ООО «Вега» оказывало пассажирам транспортные и другие услуги.

Однако недавно, когда дело уже шло к отправке материалов в отношении Рязанца в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, он решил вину признать и дал новые показания. Не исключено, что изменить позицию его заставили два обстоятельства: суровый приговор (от 10 до 17 лет колонии), уже вынесенный Химкинским судом Подмосковья четырем таксистам — рядовым участникам ОПС, а также недавняя добровольная сдача правоохранителям Игоря Бардина (Барсик), которого следствие считает главным «лобненским»,— до этого около года он скрывался и числился в розыске.

Алексей Кабочкин и Игорь Бардин в начале 2018 года создали преступное сообщество для совершения имущественных преступлений против пассажиров в Шереметьево. ОПС, по мнению правоохранителей, маскировалось под ООО «Вега». Ранее среди создателей преступного сообщества фигурировал и Александр Вакуленко (Фунтик), который поначалу считался «правой рукой» Кабочкина. Он заключил досудебное соглашение и вышел из-под ареста, на его показаниях во многом строится фабула дела. Со временем изменилась и его роль в ОПС — теперь он назван руководителем структурного подразделения зазывал, выполнявших роль диспетчеров в преступном сообществе.

В ОПС, по материалам дела, входило несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены» и группа сотрудников местного линейного отдела полиции.

«Попрошайки», значительную часть которых составляли привлекательные девушки с хорошо подвешенным языком, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. «Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО и отправляли их к нужным таксистам. Те предлагали помощь в покупке билета, устройство в гостиницу, транспортные и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Ущерб, причиненный тому или иному участнику СВО, колеблется в пределах от несколько тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Всего в деле более 60 эпизодов.

Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то там сообщники злоумышленников принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали. С правоохранителями от ОПС связь поддерживал, по материалам дела, Игорь Русин (Зелик).

По данным “Ъ”, признав вину, Кабочкин, в частности, подтвердил, что ему поступала «арендная плата» от «попрошаек» и таксистов за право работать в аэропорту. Когда на руках оказывалась сумма не менее 1 млн руб., половину он передавал Игорю Бардину, остальное распределял между другими участниками ОПС. Также Рязанец, по его словам, каждый месяц давал деньги Русину для решения вопроса с шереметьевскими полицейскими.

Новые показания Кабочкина частично отличаются от официальной версии следствия в том, как распределялись в ОПС роли между участниками.

Поэтому адвокаты фигурантов будут ходатайствовать о его допросе в суде. В частности, об этом “Ъ” заявил Павел Чигилейчик, защищающий Дмитрия Боглаева (Дима Спортик). Последнего следствие считает руководителем структурного подразделения ОПС. Только сначала следствие называло его главой «спортсменов», которые следили за тем, чтобы таксисты и попрошайки не утаивали свои доходы, а также силой решали возникающие в аэропорту конфликты. Позже его «перекинули» на «бригаду» попрошаек, вместе с которыми сейчас и судят в Химкинском горсуде.

«Из показаний Кабочкина следует, что Боглаев был рядовым участником ОПС, собирал фиксированную арендную ставку с попрошаек без взыскания процентов от преступной прибыли. И за порядком в отсутствие Рязанца, по его словам, следил Русин, которому подчинялись "спортсмены". Поэтому, согласно разъяснениям пленума Верховного суда, Боглаев должен нести ответственность только за участие в преступном сообществе, но не руководство его структурным подразделением. К обману "попрошайками" пассажиров в Шереметьево, в том числе участников СВО, он и вовсе отношения не имеет, никаких указаний девушкам не давал,— сказал адвокат.— Планируем вызвать и допросить в суде не только Кабочкина, но и других организаторов ОПС, потому что их показания противоречат обвинению моего подзащитного».

Александр Александров